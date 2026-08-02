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کد خبر: ۱۳۸۷۷۰۷
بازدید: ۳۵۳۹

عکس: بازار سنتی فرش مشهد

بازار سنتی فرش مشهد، فقط محل خرید و فروش نیست؛ بخشی از حافظهٔ زندهٔ شهر است که در تار و پود فرش‌ها، چهرهٔ نسل‌ها و روایتِ کسب‌وکارهای قدیمی، هویت فرهنگی مشهد را حفظ کرده است. این بازار، هنوز در برابر شتابِ فراموشی ایستاده و نشانه‌ای از میراثی است که باید دیده و پاس داشته شود.

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برچسب‌ها:
بازار فرش بازار سنتی فرش مشهد فرش میراث کهن عکس مستند ایران من
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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