عکس: بازار سنتی فرش مشهد
بازار سنتی فرش مشهد، فقط محل خرید و فروش نیست؛ بخشی از حافظهٔ زندهٔ شهر است که در تار و پود فرشها، چهرهٔ نسلها و روایتِ کسبوکارهای قدیمی، هویت فرهنگی مشهد را حفظ کرده است. این بازار، هنوز در برابر شتابِ فراموشی ایستاده و نشانهای از میراثی است که باید دیده و پاس داشته شود.
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