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کد خبر: ۱۳۸۷۶۹۸
بازدید: ۴۸۱۲

عکس: نجف؛ جایی که قصهٔ اربعین با نامِ علی علیه‌السلام آغاز می‌شود

نجف، تنها یک شهر نیست؛ آستانِ گشودهٔ امیرالمؤمنین علیه‌السلام است، جایی که دلِ زائر پیش از آن‌که قدم در راه بگذارد، با عشق آرام می‌شود. از همین‌جا، قصهٔ عاشقیِ اربعین آغاز می‌شود؛ قصه‌ای که در آن، هر سلام رنگِ ایمان می‌گیرد، هر نگاه عطرِ ولایت می‌پراکند و هر قدم، انسان را یک گام به حقیقتِ کربلا نزدیک‌تر می‌کند. نجف، مبدأِ دلدادگی است؛ نقطه‌ای روشن در آغازِ سفری که پایانش به خاکِ مقدسِ حسین علیه‌السلام می‌رسد و در جان، جاودانه می‌ماند.

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برچسب‌ها:
نجف اربعین عکس عتبات
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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