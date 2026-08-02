صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۸۷۶۹۷
بازدید: ۳۵۱۱

عکس: قدم‌ها در مسیر اربعین، دل‌ها در حریم حسین علیه السلام

اربعین، فقط یک مسیر نیست؛ روایتِ قدم‌هایی است که از زمین آغاز می‌شوند و به آسمان می‌رسند. در این راه، دل‌ها پیش از پاها به حریمِ حسین علیه‌السلام می‌رسند و هر گام، پیمانی دوباره با حقیقت، آزادگی و عشق است.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
پیاده‌روی زائران اربعین حسینی عکس عتبات کربلا
اخبار مرتبط
حال‌وهوای مرز خسروی؛ جایی که عشق به کربلا جریان دارد

حال‌وهوای مرز خسروی؛ جایی که عشق به کربلا جریان دارد
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
captcha