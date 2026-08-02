عکس: قدمها در مسیر اربعین، دلها در حریم حسین علیه السلام
اربعین، فقط یک مسیر نیست؛ روایتِ قدمهایی است که از زمین آغاز میشوند و به آسمان میرسند. در این راه، دلها پیش از پاها به حریمِ حسین علیهالسلام میرسند و هر گام، پیمانی دوباره با حقیقت، آزادگی و عشق است.
گزارش خطا
پسندها:
1
برچسبها:پیادهروی زائران اربعین حسینی عکس عتبات کربلا
اخبار مرتبط
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.