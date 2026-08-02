عکس: قدم‌ها در مسیر اربعین، دل‌ها در حریم حسین علیه السلام

اربعین، فقط یک مسیر نیست؛ روایتِ قدم‌هایی است که از زمین آغاز می‌شوند و به آسمان می‌رسند. در این راه، دل‌ها پیش از پاها به حریمِ حسین علیه‌السلام می‌رسند و هر گام، پیمانی دوباره با حقیقت، آزادگی و عشق است.