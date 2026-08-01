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مرگ تلخ دلسای ۷ ساله در پارک اسلامشهر

جان باختن دلسا دختر هفت ساله اسلامشهری بر اثر برق‌گرفتگی در یکی از بوستان‌های این شهرستان، بسیار تلخ است، حادثه‌ای که علاوه بر بررسی‌های فنی، احتمال دستکاری تأسیسات برق توسط افراد غیرمسئول نیز به عنوان یکی از سناریوهای مطرح، در حال بررسی است.
کد خبر: ۱۳۸۷۶۹۰
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6200 بازدید
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۳
بوستان

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، این حادثه ساعت ۲۳ پنجشنبه شب در بوستان مطلبی واقع در شهرک جانبازان، فاز ۲ رنجبران اسلامشهر رخ داد.

بر اساس اظهارات شاهدان، دلسا هنگام بازی در پارک دچار برق‌گرفتگی شد. برخی حاضران در محل نیز گفتند همزمان عملیات آبیاری فضای سبز در حال انجام بوده و پدربزرگ این کودک که برای نجات نوه خود اقدام کرده، نیز دچار برق‌گرفتگی شده اما آسیبی جدی ندیده است.

به گفته نزدیکان خانواده، پدر دلسا هنگام وقوع حادثه در مأموریت کاری در بندرعباس حضور داشته و مادر وی نیز که باردار است، در منزل مادربزرگ به سر می‌برد.

 

بهمن خدابنده، رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری اسلامشهر، در گفت‌وگو با ایرنا با ابراز تأسف از این حادثه اظهار کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد یکی از پایه‌های روشنایی این بوستان دچار دستکاری شده است.

وی افزود: متأسفانه در برخی بوستان‌ها، دستفروشان یا افراد معتاد برای استفاده غیرمجاز از برق، اقدام به باز کردن پایه‌های روشنایی و دستکاری اتصالات می‌کنند که این موضوع بارها برای شهرداری مشکل ایجاد کرده است.

خدابنده گفت: در حادثه اخیر نیز یکی از احتمالات جدی، دستکاری اتصالات برق و نفوذ جریان الکتریسیته به زمین همزمان با آبیاری فضای سبز است که موجب برق‌دار شدن محدوده اطراف پایه شده است.

رئیس سازمان فضای سبز شهرداری اسلامشهر با اشاره به اینکه نگهداری تأسیسات روشنایی به پیمانکار تخصصی واگذار شده و بازدیدهای مستمر از پارک‌ها انجام می‌شود، تصریح کرد: با این حال، بررسی علت دقیق حادثه به کارشناسان مربوطه و مراجع ذی‌صلاح سپرده شده و تا اعلام نظر نهایی، نمی‌توان درباره علت قطعی اظهارنظر کرد.

وی ضمن ابراز همدردی با خانواده دلسا، این حادثه را برای مجموعه شهرداری بسیار تلخ توصیف کرد و گفت: از دست رفتن جان یک کودک برای همه ما دردناک است و اگر قصور یا تخلفی احراز شود، مطابق قانون با آن برخورد خواهد شد.

ایرنا ضمن پیگیری ابعاد مختلف این حادثه، نتایج بررسی‌های کارشناسی و اعلام نظر مراجع مسئول را دنبال خواهد کرد و جزئیات تکمیلی را پس از نهایی شدن تحقیقات منتشر می‌کند.

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برچسب ها
اسلامشهر بوستان پارک برق گرفتگی دختر بچه مرگ تلخ جان باختن
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
0
6
پاسخ
تسلیت به خانواده این کودک. فقط و فقط اهمال و قصور بر عهده شهرداری است. دستکاری شدن روشنایی توسط معتاد و دستفروش هم به عهده شهرداری است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
0
5
پاسخ
برای کوتاه کردن دست خودشون دنبال مقصر میگردن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
0
0
پاسخ
عجیبه معتاد میخواسته با سیم برق چیکار کنه پایه روشنایی که خودش لامپ داشته حتما میخواسته با کتری برقی چایی درست کنه و با بخاری برقی خودشو گرم کنه اونهم وسط تابستون و هیچکی هم اونجا متوجه نشده
ما هم که هیچی نمیفهمیم
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