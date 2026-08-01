به گزارش تابناک، رودیون میروشنیک، سفیر ماموریت‌های ویژه در وزارت امور خارجه روسیه روز شنبه به خبرگزاری ریانووستی گفت: از طریق اوکراین، سلاح‌ها به نقاط حساسی در آفریقا، آسیا و خاورمیانه عرضه می‌شوند.

این دیپلمات روسی در ادامه تاکید کرد: امروز اوکراین یکی از بزرگترین مراکز تجارت غیرقانونی سلاح است که توسط شرکای غربی در حجم‌های عظیم به آنها منتقل می‌شود.

او با بیان اینکه حامیان رژیم کی‌یف، تروریست‌های پریشان‌حالی را تامین می‌کنند که عمدا به اتوبوس‌های مسافربری غیرنظامیان حمله می‌کنند، گفت: حامیان مالی کی‌یف باید دقیقا از چنین حقایقی آگاه باشند که به تروریست‌های پریشان سلاح می‌دهند تا بتوانند به اتوبوس‌های مسافربری با غیرنظامیان حمله کنند. در طول دو ماه گذشته، نازی‌های اوکراینی بیش از ۳۵ بار به اتوبوس‌های مسافربری غیرنظامی حمله کرده‌اند. این یک جنایت جنگی است که رژیم سیاسی در کی‌یف عمدا با صدور دستور حمله به اتوبوس‌های مسافربری مرتکب می‌شود. هدف، کشتن و سوء قصد به جان غیرنظامیان، مسدود کردن استفاده از حمل‌ونقل غیرنظامی برای مردم و ارعاب ساکنان مناطق خط مقدم و مرزی روسیه است.

میروشنیک همچنین با تاکید بر اینکه آمریکا صرفا از نقطه نظر منافع خود در حل‌وفصل بحران اوکراین مشارکت دارد، اظهار کرد: آمریکایی‌ها منحصرا از دیدگاه توانایی‌ها و منافع خود در روند حل‌وفصل بحران اوکراین شرکت خواهند کرد و یکی از این منافع تایید سلطه خود، تایید اینکه آنها هژمون هستند و می‌توانند بر اجرای حل‌وفصل تأثیر بگذارند، است.

وی افزود: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به‌طور سیستماتیک با افتخار اعلام می‌کند که به هشت درگیری پایان داده است. برخی از آنها به نتیجه نرسیدند، اگر ناگهان از سر گرفته شوند، می‌توانیم دوباره آنها را بشماریم. این مسئله به هیچ وجه رهبری آمریکا را خجالت‌زده نمی‌کند! ترامپ همچنین به ولودیمیر زلنسکی (رئیس‌جمهور اوکراین) یادآوری کرد که او بدهکار است و آمریکا می‌تواند در هر زمانی بدهی خود را پس بگیرد. بنابراین، او تاکید کرد که اوکراین و زلنسکی دلیلی برای دنبال کردن سیاستی مستقل از ایالات متحده ندارند. آنها در هر صورت باید این کار را انجام دهند. به علاوه، او تاکید کرد که آن دسته از ضمائم پیمان بین ایالات متحده و اوکراین در مورد فلزات خاکی کمیاب، که مجلس اوکراین بدون خواندن به آن رای داد، شامل شرایط دشواری است که تحت آنها کی‌یف به ایالات متحده بدهکار است و در هر زمانی موظف است دست‌کم شروع به بازگرداندن یا انتقال حداقل یک ذخیره فلزات خاکی کمیاب به مدیریت ایالات متحده کند.