انفجار مرگبار یک ساختمان در مسکو

به گزارش تابناک، خبرگزاری تاس اعلام کرد: نیروهای امدادی پس از گزارش انفجار به ساختمانی در مسکو، به محل حادثه رسیدند.

رسانه‌های روسی گزارش دادند: انفجار در نزدیکی کافه‌ای در مسکو، تاکنون دست‌کم ۳ کشته و ۱۵ زخمی برجای گذاشته و علت حادثه در دست بررسی است.

یکی از مقامات رسمی وزارت کشور روسیه گفت: شعبه وزارت کشور مسکو در محل حادثه مشغول به کار است. طبق اطلاعات موجود، انفجاری در نزدیکی یک کافه تابستانی حدود ساعت ۸:۱۰ شب به‌وقت محلی امروز رخ داد که در نتیجه آن ۳ نفر کشته و ۱۵ نفر با شدت‌های مختلف زخمی شدند.