سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!

میثم نیلی برادر داماد شهید ابراهیم رئیسی و از مسئولین موثر دولت پیشین در اظهارات قابل تاملی در میدان تهران از زمینه سازی برای استعفای مسعود پزشکیان به سبک دولت بازرگان به جای عزل پزشکیان به سبک بنی صدر گفت. اظهارات غیرمنتظره نیلی احمدآبادی را می‌بینید و می‌شنوید.