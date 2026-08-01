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سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!
میثم نیلی برادر داماد شهید ابراهیم رئیسی و از مسئولین موثر دولت پیشین در اظهارات قابل تاملی در میدان تهران از زمینه سازی برای استعفای مسعود پزشکیان به سبک دولت بازرگان به جای عزل پزشکیان به سبک بنی صدر گفت. اظهارات غیرمنتظره نیلی احمدآبادی را میبینید و میشنوید.
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در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۴۶
درود بر پزشکیان
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
استوار و محکم و با عقلانیت و درایت کم نظیر
خواهند ایستاد و کشور را حفظ کرده اند و خواهند کرد
ناشناس| |
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
خداوندا به خودت پناه میبرم .... فقط تو هستی که میتوانی ما را نجات دهی
اون موقع چه کسی بیاد جای پزشکیان که شما بپسندی. گزینه ها خیلی محدود است
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ناشناس| |
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
وگرنه اگر دولت جنگ طلب و تندروی می بود
معلوم نبود که با تصمیمات و انتخاب های نسنجیده و شتاب زده
الان چی به سر ایران آمده بود
گیرم پدر تورا فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل !
براااااااااااادر دااااااااااااااااماد شهید رئیسی , چه ربطی به شهید بزرگوار دارد ,
براااااااااااادر دااااااااااااااااماد شهید رئیسی , چه ربطی به شهید بزرگوار دارد ,
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ناشناس| |
۰۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
مهدی| |
۰۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
فقط دنبال هزینه تراشی برای نظام هستن امثال این آقایون
تا کی باید مردم تاوان این آدمها رو بدهند
تا کی باید مردم تاوان این آدمها رو بدهند
برادر دامادکیه به ما چه ربطی داره درحال حاضر شغل اصلی سمت اجرایی قانونی حقیقی حقوقی ایشان چیست ؟
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ناشناس| |
۰۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
پزشکیان خاری است بر چشم سوپر انقلابی ها و تندروها
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ناشناس| |
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
خدا بیامرزه شهید رئيسی پاکدست و یارانه محرومین
خدا رحم کند.
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آرش| |
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
وگرنه با انتخاب نماینده ی سوپر انقلابی ها، آقای جلیلی مملکت به فنا می رفت
ناشناس| |
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
مثل اینکه ایران نیستی