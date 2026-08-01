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کد خبر:۱۳۸۷۶۸۲
کد خبر:۱۳۸۷۶۸۲
42601 بازدید
نظرات: ۴۶
نبض خبر

سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!

میثم نیلی برادر داماد شهید ابراهیم رئیسی و از مسئولین موثر دولت پیشین در اظهارات قابل تاملی در میدان تهران از زمینه سازی برای استعفای مسعود پزشکیان به سبک دولت بازرگان به جای عزل پزشکیان به سبک بنی صدر گفت. اظهارات غیرمنتظره نیلی احمدآبادی را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر میثم نیلی ویدیو مسعود پزشکیان آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای استعفا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴۷
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۴۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
39
241
پاسخ
درود بر پزشکیان
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
پزشکیان به کوری چشم تندروهای نمک نشناس
استوار و محکم و با عقلانیت و درایت کم نظیر
خواهند ایستاد و کشور را حفظ کرده اند و خواهند کرد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
وقتی سیستم پاسخگویی در کشور وجود نداشته باشد حتی کسی که بدترین عملکرد رو هم داشته الان مدعی هستش.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
9
184
پاسخ
خداوندا به خودت پناه میبرم .... فقط تو هستی که میتوانی ما را نجات دهی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
15
154
پاسخ
اون موقع چه کسی بیاد جای پزشکیان که شما بپسندی. گزینه ها خیلی محدود است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
خدا را شکر که پزشکیان و یک دولت معقول اداره کشور را در زمان جنگ بر عهده دارد
وگرنه اگر دولت جنگ طلب و تندروی می بود
معلوم نبود که با تصمیمات و انتخاب های نسنجیده و شتاب زده
الان چی به سر ایران آمده بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
16
170
پاسخ
گیرم پدر تورا فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل !

براااااااااااادر دااااااااااااااااماد شهید رئیسی , چه ربطی به شهید بزرگوار دارد ,
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۰۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
یکی که رییس جمهور میشه فک و فامیلش تا ابد رانتخواری می کنند
مهدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
ایشون در زمان حضور شهید رییسی برای خودش برو بیایی داشته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
13
189
پاسخ
فقط دنبال هزینه تراشی برای نظام هستن امثال این آقایون
تا کی باید مردم تاوان این آدمها رو بدهند
mostafa faraji
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
13
174
پاسخ
برادر دامادکیه به ما چه ربطی داره درحال حاضر شغل اصلی سمت اجرایی قانونی حقیقی حقوقی ایشان چیست ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
فقط نظر شوهر خوهر ایشون مهم است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
3
53
پاسخ
بسه باو همون زمان ریسی رفته بودید با بایدن بسته بودید تموم میشد
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
7
84
پاسخ
پزشکیان خاری است بر چشم سوپر انقلابی ها و تندروها
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
ودشنه ای در قلب مردم با تورم 130 درصدی مواد غذایی.عملکرد ایشون در اقتصادي به ویرانگری حمله امریکا بوده بلکه شدیدتر.
خدا بیامرزه شهید رئيسی پاکدست و یارانه محرومین
fatemeh
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
2
44
پاسخ
خدا رحم کند.
پاسخ ها
آرش
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
خداوند به مردم ایران عزیز رحم کرد آقای پزشکیان رای آورد
وگرنه با انتخاب نماینده ی سوپر انقلابی ها، آقای جلیلی مملکت به فنا می رفت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
رحم کرده این دولت وفاقی تورم شده 130 درصد رکورد دار جهان.
مثل اینکه ایران نیستی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
72
11
پاسخ
احسنت، عالی گفتی.
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