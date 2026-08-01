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نفتالی بنت: قطر خطرناک‌تر از ایران است

نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی ادعا کرد برای این رژیم، قطر «خطرناک‌تر» از ایران است.
کد خبر: ۱۳۸۷۶۶۹
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8835 بازدید
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۵
نفتالی بنت

به گزارش تابناک، نفتالی بنت، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی شامگاه شنبه در مصاحبه‌ای با کانال ۱۲ این رژیم مدعی شد: همه می‌دانند که ایران می‌خواهد اسرائیل را نابود کند اما قطر خطرناک‌تر است زیرا تروریست‌ها را در هفتم اکتبر تامین مالی کرد.

این مقام سابق صهیونیستی با اشاره به رسانه الجزیره مستقر در دوحه، پایتخت قطر که رژیم اشغالگر بخشی از خبرنگاران آن را در دوره‌های مختلف به قتل رسانده است، ادعا کرد: قطر، الجزیره را اداره می‌کند که سمی‌ترین سرطانی است که به ما آسیب می‌رساند. قطر به مکان‌های نفوذ در دانشگاه‌های آمریکا دسترسی دارد و از همه مهمتر، به مقدس‌ترین مکان برای امنیت اسرائیل یعنی دفتر نخست‌وزیر اسرائیل، دسترسی دارد.

بنت در ادامه ادعاهای خود افزود: قطر علیه ما عمل می‌کند و ما را از درون مسموم می‌کند. اسرائیل، قطر را به عنوان یک کشور دشمن تعریف نمی‌کند. بنابراین، طبق قانون امروز، هر کسی می‌تواند برای قطر کار کند و شما می‌توانید مامور قطر باشید.

وی افزود: قسم می‌خورم در کابینه بعدی، ما قطر را به عنوان یک دشمن تعریف خواهیم کرد.

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اسرائیل نفتالی بنت قطر الجزیره حماس نفوذ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
8
22
پاسخ
یک روز ایران رو دشمن خطاب میکنه یک روز ترکیه یک روز قطر یک روز عربستان و....

این رفتار عیان ترین مصداق یک ملت کثیف و متوحش و عقب مانده ست و نشون میده که هیتلر واقعا برای کارش دلیل داشت که میخواست دنیارو از شر این جماعت منحوس بیمار نجات بده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
6
20
پاسخ
بعد از اینهمه خوش خدمتی و کاسه لیسی برای اسرائیل ، دست آخر دشمن هم خطاب میشن، ای خاک بر سر حکام کشورهای عربی منطقه که هنوز نفهمیدن با چه قوم کثیفی طرف هستن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
6
19
پاسخ
ترکیه خطر قطر خطر مصر خطر همه برا ای این رژیم کودک کش خطرناکن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
6
19
پاسخ
جامعه متوحش اسرائیل توانایی همزیستی مسالمت آمیز با هیچ انسانی را ندارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
3
17
پاسخ
ترکیه و قطر بله خیلی خطرناک تر هستند بی راه نگفته
نمونه اش رو در همکاری باهاشون و هدایت موثر داعش شام دیدند
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