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کد خبر:۱۳۸۷۶۶۸
کد خبر:۱۳۸۷۶۶۸
4010 بازدید
نظرات: ۳
نبض خبر

برخورد خشن اسپانیایی‌ها با مهاجران غیرقانونی

اسپانیایی‌ها به خاطر ورود مراکشی‌ها به کشورشان شدیداً عصبی شدن و با روش‌های عجیب و غریب در حال برخورد با این مهاجران هستند. ویدیوی یکی از این برخوردها با مهاجران غیرقانونی توسط یک راننده اسپانیایی را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر برخورد خشن ویدیو مهاجر غیرقانونی اسپانیا مهاجرت پناهجو مراکش
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
4
34
پاسخ
آفرین
برخورد تراز با کسانی که امنیت شما و خانواده و جامعه رو نادیده گرفتن
مرد میدان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
4
6
پاسخ
تا اسپانیا کمی حرق حق زد (تازه فقط حرف زده هیچ اقدامی نکرده) و مقابل رژیم غاصب کودک کش اسرائیل و دولت تروریستی امریکای جنایتکار ایستاد دارند براش سلسله داستانهای عجیب غریب درست میکنن . بعد از آزادی بیان و دموکراسی و این حرفا بزنید . غرب متمدن . به یه کشور از خودشون هم رحم نمیکنند .
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
1
2
پاسخ
ایران هم تا دیر نشده باید همه ی افغانها رو از کشور اخراج کنه
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