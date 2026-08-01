نبض خبر
برخورد خشن اسپانیاییها با مهاجران غیرقانونی
اسپانیاییها به خاطر ورود مراکشیها به کشورشان شدیداً عصبی شدن و با روشهای عجیب و غریب در حال برخورد با این مهاجران هستند. ویدیوی یکی از این برخوردها با مهاجران غیرقانونی توسط یک راننده اسپانیایی را میبینید.
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برچسبها:نبض خبر برخورد خشن ویدیو مهاجر غیرقانونی اسپانیا مهاجرت پناهجو مراکش
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آفرین
برخورد تراز با کسانی که امنیت شما و خانواده و جامعه رو نادیده گرفتن
برخورد تراز با کسانی که امنیت شما و خانواده و جامعه رو نادیده گرفتن
تا اسپانیا کمی حرق حق زد (تازه فقط حرف زده هیچ اقدامی نکرده) و مقابل رژیم غاصب کودک کش اسرائیل و دولت تروریستی امریکای جنایتکار ایستاد دارند براش سلسله داستانهای عجیب غریب درست میکنن . بعد از آزادی بیان و دموکراسی و این حرفا بزنید . غرب متمدن . به یه کشور از خودشون هم رحم نمیکنند .