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اولین طلای کشتی آزاد ایران در نوجوانان جهان

آزادکار وزن ۸۰ کیلوگرم ایران به مدال طلای رقابت‌های نوجوانان جهان دست یافت.
کد خبر: ۱۳۸۷۶۶۴
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کشتی آزاد

به گزارش تابناک، در ادامه رقابت‌های ۵ وزن نخست کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان جهان در آذربایجان، امیرعلی فراستی در وزن ۸۰ کیلوگرم به مدال طلا رسید و آرمان الهی در ۵۵ و سام ارشد در وزن ۶۵ کیلوگرم نیز صاحب مدال برنز شدند. امیرحسین اسمعلی نیز در وزن ۱۱۰ کیلوگرم آخرین نماینده ایران در ۵ وزن نخست این رقابت‌هاست که تا دقایقی دیگر برای کسب مدال طلا به میدان می‌رود.

در وزن ۵۵ کیلوگرم، آرمان الهی در دیدار رده‌بندی برابر داوید بالیان از ارمنستان به روی تشک رفت و در پایان با نتیجه ۵ بر ۲ به برتری رسید و صاحب مدال برنز شد.

الهی روز گذشته جمعه ابتدا ۱۰ بر صفر مورات از قزاقستان را شکست داد اما در دومین مبارزه با نتیجه ۵ بر یک مغلوب جهانگیر تولکونوف از ازبکستان شد و به گروه بازنده ها رفت. وی در این مرحله نیز مقابل شومیکو از مجارستان با نتیجه ۷ بر صفر به برتری رسید و راهی دیدار رده‌بندی شد.

در وزن ۶۵ کیلوگرم، سام ارشد در دیدار رده‌بندی مقابل زمیر دانیار از قزاقستان به روی تشک رفت و در پایان با نتیجه قاطع ۹ بر صفر به برتری رسید و صاحب دومین مدال برنز ایران در این رقابت‌ها شد.

ارشد روز گذشته جمعه در دور نخست گونس آلوز از برزیل را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد. وی سپس نبی‌یف از تاجیکستان را با نتیجه ۱۱ بر صفر از پیش رو برداشت و در سومین مبارزه نیز با نتیجه ۱۳ بر ۶ تیمور ابومسلیموف از اوکراین را مغلوب کرد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت اما در این دیدار مقابل شوخیددین علی‌یف از ازبکستان با نتیجه ۵ بر ۴ مغلوب شد و راهی دیدار رده بندی شد.

در وزن ۸۰ کیلوگرم، امیرعلی فراستی در دیدار فینال مقابل زتنی توگی از مجارستان به روی تشک رفت و در پایان با امتیاز عالی ۱۰ بر صفر به برتری رسید و اولین مدال طلای کشتی آزاد ایران در این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

فراستی پیش از این در دور مقدماتی این وزن که روز گذشته جمعه برگزار شد، در دور نخست استراحت کرد، سپس مقابل الماسوف از روسیه با نتیجه ۸ بر ۲ به برتری رسید و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. وی در این مرحله ایوب‌جان بوزورزودا از تاجیکستان را با نتیجه ۶ بر صفر شکست داد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. فراستی در این مرحله نیز برابر تاکاهیرو هاگینو از ژاپن با نتیجه ۱۱ بر صفر به برتری رسید و راهی فینال شد.

اما در وزن ۱۱۰ کیلوگرم، امیرحسین اسمعلی تا دقایقی دیگر در دیدار فینال مقابل ماگومد عمراف از روسیه به روی تشک می‌رود.

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برچسب ها
کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان مدال طلا
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