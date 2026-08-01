نبض خبر
تصاویر تمرین نیروی هوایی ایران برای جنگ تمام عیار
تصاویر تمرین نیروی هوایی ایران برای جنگ تمام عیار در صورت حمله به نقاط حیاتی از جمله زیرساختهای ایران که در رزمایشهایش پیشین به عنوان یکی از سناریوها تمرین شده را میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
3
غیر قابل انتشار: ۲۶
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲۶
شاید حتی بتوان با همکاری نیروهای مقاومت همانطور که اسرائل در مناطق بیابانی عراق پایگاه مخفی دارد امکانی برای سوختگیری جنگنده ها فراهم کرد و همزمان با جملات پهبادی و موشکی از نقاط کور پدافندی وارد آسمان اسرائیل شد
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۷:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
مگه نیروی هوایی دارین؟؟؟
تا حالا کجا بودن؟؟
تا حالا کجا بودن؟؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
ناشناس| |
۰۷:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
علیرضا| |
۰۷:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
رضا| |
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
هم نیروی هوای داریم هم نیروی دریایی و هم تابوت به اندازه کافی برای چال کردن یانکی ها و وطن فروش ها
ناشناس| |
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
ناشناس| |
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
آفرین بر دلیر مردان نیروی هوایی و هوا فضای سپاه پاسداران
طوری سگ زرد را بزنید که از سایه خودشم فرار کنه وقت تنبیه
سگ زرد و خوک کثیف اسراییلی نزدیکه
طوری سگ زرد را بزنید که از سایه خودشم فرار کنه وقت تنبیه
سگ زرد و خوک کثیف اسراییلی نزدیکه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
نیروی هوایی ایران فقط باید برای حمله زمینی استفاده بشه، اگر دشمن حمله کرد باید بمبارانش کنیم، اونم در حالتی که هواپیما در ارتفاع صد متری حرکت کنه
هر سناریو دیگه ای جز این یعنی شناسایی هواپیمای ایران در کسری از ثانیه و ساقط شدنش توسط هواپیماهای دشمن
هر سناریو دیگه ای جز این یعنی شناسایی هواپیمای ایران در کسری از ثانیه و ساقط شدنش توسط هواپیماهای دشمن
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱