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کد خبر:۱۳۸۷۶۵۴
کد خبر:۱۳۸۷۶۵۴
32450 بازدید
نظرات: ۲۶
نبض خبر

تصاویر تمرین نیروی هوایی ایران برای جنگ تمام عیار

تصاویر تمرین نیروی هوایی ایران برای جنگ تمام عیار در صورت حمله به نقاط حیاتی از جمله زیرساخت‌های ایران که در رزمایش‌هایش پیشین به عنوان یکی از سناریوها تمرین شده را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر نیروی هوایی ارتش ویدیو بمباران جنگ ایران و آمریکا جنگ منطقه ای جنگ تمام عیار
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۶
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲۶
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
51
33
پاسخ
شاید حتی بتوان با همکاری نیروهای مقاومت همانطور که اسرائل در مناطق بیابانی عراق پایگاه مخفی دارد امکانی برای سوختگیری جنگنده ها فراهم کرد و همزمان با جملات پهبادی و موشکی از نقاط کور پدافندی وارد آسمان اسرائیل شد
پاسخ ها
ناشناس
| Finland |
۰۷:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
با خودت کاری ندارم ، فقط اونایی که لایک کردن .....
ناشناس
|
France
|
۲۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
73
72
پاسخ
مگه نیروی هوایی دارین؟؟؟
تا حالا کجا بودن؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
۰۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
عملیات های هوایی در قطر و کویت رو عمه من انجام داد؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
پس این اف 5 و سوخوها که برای بمب باران بخشی از پایگاه های کویت شدند مال کی بودند
علیرضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
تو آشیانه های خودشون و آماده برای مرحله نهایی نبرد. قرار نیست همه ورق ها رو همون اول رو کنیم. و البته سلاح های که هنوز رونمایی نشده و هر وقت استفاده شد و دنیا انگشت به دهان ماند همه از وجود اون آگاه میشن.
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
آب بریز اونجات که میسوزه
هم نیروی هوای داریم هم نیروی دریایی و هم تابوت به اندازه کافی برای چال کردن یانکی ها و وطن فروش ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
داریم . فقط متاسفانه میرن و برگشتی درکار نیست. کل جنگ فقط با موشک و پهپاد داره اداره میشه.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
علیرغم تمام اختلاف نظر ها پشت ارتشیان عزیز هستیم. حرفهای ترامپ هم باور نکنید.
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
9
78
پاسخ
خدا سربازان و حافظان ایران زمین را حفظ نماید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
10
64
پاسخ
الله نگهدارتان باشد شیرمردان دلاور
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
15
40
پاسخ
ها بله خدا به امریکا رحم کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
8
32
پاسخ
آخرین رزمایش قبل از جنگ‌ ۴۰ روزه بود
حامد موسوی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
19
38
پاسخ
آفرین بر دلیر مردان نیروی هوایی و هوا فضای سپاه پاسداران
طوری سگ زرد را بزنید که از سایه خودشم فرار کنه وقت تنبیه
سگ زرد و خوک کثیف اسراییلی نزدیکه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
ترسیده مطمئن باشید
محمد
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
7
40
پاسخ
درود بی کران و خداقوت به قهرمانان بی ادعای نیروی هوایی ارتش اسلام
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
10
35
پاسخ
نیروی هوایی ایران فقط باید برای حمله زمینی استفاده بشه، اگر دشمن حمله کرد باید بمبارانش کنیم، اونم در حالتی که هواپیما در ارتفاع صد متری حرکت کنه
هر سناریو دیگه ای جز این یعنی شناسایی هواپیمای ایران در کسری از ثانیه و ساقط شدنش توسط هواپیماهای دشمن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
همین چند تا جنگنده قدیمی هم که مونده از بین میره .
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
12
46
پاسخ
خدانگهدارتون باشه دلاوران بلاتون بخوره توسره آمریکا و اسرائیل و تفرقه اندازان داخلی
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