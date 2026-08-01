صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

یوفا خواستار استعفای اینفانتینو شد

اتحادیه فوتبال اروپا (UEFA) به جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، اعلام کرده است که در صورت کناره‌گیری نکردن، با رأی عدم اعتماد روبه‌رو خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۷۶۵۱
| |
4376 بازدید
|
۲
اینفانتینو

به گزارش تابناک به نقل از تلگراف، اتحادیه فوتبال اروپا (UEFA) به جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، اعلام کرده است که در صورت کناره‌گیری نکردن، با رأی عدم اعتماد روبه‌رو خواهد شد.

یوفا از جیانی اینفانتینو خواسته از ریاست فیفا استعفا کند؛ در غیر این صورت با طرح رأی عدم اعتماد روبه‌رو خواهد شد.

یوفا مدعی شده هر ۵۵ فدراسیون عضو از این طرح حمایت می‌کنند، در حالی که برای به جریان افتادن آن تنها ۴۳ رأی لازم است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
یوفا فیفا اینفانتینو رئیس فیفا رأی عدم اعتماد اتحادیه فوتبال اروپا
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
تجاوز مجدد دشمن آمریکایی به خاک کشور/ شنیده‌شدن صدای انفجار در چند نقطه از ایران
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سایه دونالد ترامپ روی تاریخ جام جهانی؛ چوب حراج اینفانتینو به اعتبار فیفا
پایان یک پروژه جنجالی در فوتبال جهان
یوفا، فیفا را تحریم کرد
بودجه ۶ میلیارد دلاری فیفا برای جام جهانی ۲۰۳۰
پیشنهاد دونالد ترامپ برای اینفانتینو
ادعای مضحک اینفانتینو: فیفا ایران و آمریکا را متحد کرد!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
0
7
پاسخ
تشکر از یوفا
Mhd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
0
0
پاسخ
عمراً اگه براش مهم باشه!!!
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۰ نظر)
اکنون زمان گرانی بنزین نیست / یک تصمیم اشتباه جامعه را ملتهب می‌کند  (۷۸ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
تلاش میانجی‌ها برای پیش بردن طرح آتش بس جدید میان ایران و آمریکا/ طرفین رضایت خود را برای گفت‌و‌گو اعلام کردند  (۵۳ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۱ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۴۶ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۶ نظر)
توقف ساخت نیروگاه جدید در دولت چهاردهم/ تعیین ارکان اصلی سیاست‌گذاری در بخش انرژی  (۴۳ نظر)
خشم اشکان خطیبی پس از به دریوزگی افتادن!  (۴۱ نظر)
توییت ترامپ: حمله به خارک  (۴۱ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۴۰ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۰ نظر)
ویدیوی جنجال فردوسی پور و وزیر ارشاد و واکنشش  (۴۰ نظر)
حمله اوکراین به کشتی ایرانی خوش‌خدمتی به آمریکا بود / اوکراین منتظر پاسخ ایران باشد  (۳۷ نظر)
همه گرانی‌ها را به جنگ ربط ندهیم / خودرو، فولاد و پتروشیمی چرا باید دو برابر گران شوند؟  (۳۶ نظر)
tabnak.ir/005ozT
tabnak.ir/005ozT