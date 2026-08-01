یوفا خواستار استعفای اینفانتینو شد

اتحادیه فوتبال اروپا (UEFA) به جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، اعلام کرده است که در صورت کناره‌گیری نکردن، با رأی عدم اعتماد روبه‌رو خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از تلگراف، اتحادیه فوتبال اروپا (UEFA) به جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، اعلام کرده است که در صورت کناره‌گیری نکردن، با رأی عدم اعتماد روبه‌رو خواهد شد.

یوفا از جیانی اینفانتینو خواسته از ریاست فیفا استعفا کند؛ در غیر این صورت با طرح رأی عدم اعتماد روبه‌رو خواهد شد.

یوفا مدعی شده هر ۵۵ فدراسیون عضو از این طرح حمایت می‌کنند، در حالی که برای به جریان افتادن آن تنها ۴۳ رأی لازم است.