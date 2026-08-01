نخستوزیر انگلیس بهیاد «فاجعه انسانی» در غزه افتاد!
به گزارش تابناک به نقل از راشاتودی، نخستوزیر جدید انگلیس بار دیگر بیان کرد که حزب حاکم واکنش مناسبی درباره بحران غزه نداشته و از محرومیت مردم فلسطین از کالاهای اساسی سخن گفت.
برنهام در این باره اظهار داشت که لندن «خیلی دیر» خواستار آتشبس در نوار غزه شده است.
برنهام در حالی از فاجعه انسانی در نوار غزه سخن میگوید که اروپاییها همچنان حاضر به اتخاذ تصمیمات موثر علیه اسرائیل نشدهاند.
با وجود سالها جنایت رژیم صهیونیستی در فلسطین و بهویژه نوار غزه، اروپاییها واکنشهای خود را علیه بهاصطلاح «شهرکنشینان خشونتطلب» و یا «شهرکسازیها» محدود کرده و در این باره هم به اقدامات حداقلی بسنده کردهاند.
نخستوزیر انگلیس نیز در مصاحبه امروز بیان کرد که یک فاجعه انسانی غیرقابل توجیه و غیرقابل قبول در نوار غزه در حال رخ دادن است، اما درباره واکنش لندن نسبت به بحران فلسطین، صرفاً اعلام کرد که در حال بررسی «اقدامات بالقوه» درباره شهرکسازی در کرانه باختری است.