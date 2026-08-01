به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این نشست با حضور نمایندگان مصر، آمریکا، قطر و ترکیه برگزار می‌شود.

رسانه‌های مصری اشاره کردند که جنبش حماس و گروه‌های فلسطینی به صورت مثبت با تلاش‌های مصر با هماهنگی با میانجیگران تعامل می‌کنند تا فرصت‌های موفقیت آمیز بودن توافق افزایش یابد.

رسانه‌ها گزارش دادند که پایبندی به اجرای توافق شرایط را برای انتقال به مرحله بازسازی نوار غزه، اجرای برنامه‌های بهبود سریع وضعیت در این باریکه، بازسازی زیرساخت‌ها و ازسرگیری خدمات اساسی فراهم می‌سازد.