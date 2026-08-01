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جلسه تاج با وزیر ورزش درباره سهمیه چادرملو

سخنگوی فدراسیون فوتبال گفت: قرار شد مکاتبات فدراسیون فوتبال با مسئولان AFC درباره معرفی تیم چادرملوی اردکان در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد.
کد خبر: ۱۳۸۷۶۴۴
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مهدی تاج

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال پس از جلسه رئیس و مدیران فدراسیون و باشگاه چادرملو با وزیر ورزش و جوانان، گفت: در این جلسه درباره موضوع باشگاه چادرملو به عنوان باشگاهی که قهرمان تورنمنت سه جانبه اخیر شد، بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مقرر شد هفت مکاتبه‌ای که فدراسیون فوتبال با AFC داشته، در اختیار باشگاه چادرملو و افکار عمومی قرار گیرد.

وی افزود: مقرر شد هیاتی متشکل از فدراسیون فوتبال و باشگاه چادرملو راهی مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا شوند تا به صورت میدانی مواردی را که با AFC مکاتبه شده با مقامات کنفدراسیون فوتبال آسیا در میان بگذارند.

علوی در پایان گفت: نتایج این اقدامات به‌صورت کامل از مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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برچسب ها
مهدی تاج فدراسیون فوتبال وزیر ورزش چادرملو سهمیه کنفدراسیون فوتبال آسیا
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