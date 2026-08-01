جزئیات نفتکش متخلف تبیه شده در تنگه هرمز

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ داده‌های ماهوار‌ه‌ای نشان می‌دهد که یک کشتی حامل گاز طبیعی مایع، هنگام عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز در نزدیکی سواحل عمان هدف اصابت یک پرتابه قرار گرفته است.

صبح امروز دو نفتکش در مسیر جنوبی تنگه هرمز در آب‌های عمان، یکی در ۱۱ مایلی دریایی شمال‌شرق لیما و دیگری در ۲۱ مایلی شمال‌شرق خساب هدف قرار گرفتند.

محموله این نفتکش با نام «گازلُگ شانگال» و پرچم برمودا، ال‌ان‌جی قطر است و موقعیت‌یاب خود را هنگام عبور از این مسیر غیرقانونی خاموش کرده بود.