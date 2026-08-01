پزشکیان: آینده ایران را مردمش رقم خواهند زد
رئیسجمهوری با اشاره به همزمانی آغاز به کار دولت با ترور اسماعیل هنیه بهدست رژیم صهیونیستی در ایران، تأکید کرد: با وجود جنگهای تحمیلی، فشارها و دشمنیهای پیدرپی، مردم ایران قهرمانان واقعی این روزهای سخت بودهاند.
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به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دو سال پیش، شروع کار ما با ترور میهمان عزیزمان توسط رژیم صهیونیستی همزمان شد؛ دو سالی که جنگهای تحمیلی، فشار و دشمنیهای پیدرپی بر مردم ایران تحمیل شد. در همه این روزهای سخت، قهرمانان واقعی مردم بودند. آینده ایران را مردم ایران رقم خواهند زد.»
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