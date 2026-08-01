اعلام زمان تعطیلی سینماها همزمان با اربعین
همزمان با روز اربعین، سینماهای سراسر کشور تعطیل میشوند.
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سالنهای سینمایی به مناسبت فرا رسیدن اربعین، روز سهشنبه ۱۳ مرداد تعطیل خواهند بود.
همچنین فعالیت سینماها در روز دوشنبه، ۱۲ مرداد نیز از غروب متوقف خواهد شد.
پیشتر برنامه برای سالنهای تئاتری نیز اعلام شده بود که از اذان مغرب روز دوشنبه، ١٢ مردادماه تا پایان روز سهشنبه ١٣ مردادماه، نمایشها به صحنه نمیروند.
در حال حاضر فیلمهای «استخر»، «زندهشور»، «لباس شخصی»، «تهران کنارت»، «ماه پنهان»، «آنتیک»، «تاکسیدرمی»، «خوابنما»، «سفر به لیمونیا»، «ماجراجویی در جزیره جیمزباند و انیمیشنهای «نبرد با خرچنگ» و «شمشسمیر و اندوه» روی پرده سینماها اکران میشوند.
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