اظهارات مبینا نصیری مجری صداوسیما درباره منتقدان پیاده‌روی اربعین در فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای داشته است. او در بخشی از صحبت‌هایش، در واکنش به این ادعا که برخی افراد برای دریافت غذا در این مراسم شرکت می‌کنند، از تعابیر تندی استفاده کرد؛ مجری صداوسیما گفت: «کسانی که می‌گویند مردم برای غذا به پیاده‌روی اربعین می‌روند، واقعاً بیچاره و عقب‌مانده هستند.» اظهارات نصیری را می‌‌بینید و می‌شنوید.