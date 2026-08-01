ایده محاصره زمینی ایران نشاندهنده استیصال آمریکا
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دنی سیترینوویچ، رئیس سابق میز ایران در اداره اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل، در واکنش به گزارش روزنامه تلگراف در مورد قصد اسرائیل و آمریکا برای محاصره ایران، تصریح کرد که این راهبرد، «راهبردی عملی نیست» و ابراز امیدواری کرد که چنین گزارشی اشتباه باشد.سیترینوویچ که از کارشناسان برجسته نظامی به شمار میرود، تأکید کرده که این طرح نهتنها نشانه خلاقیت راهبردی نیست، بلکه «بیانگر نبود یک راهبرد بلندمدت منسجم است، نه یک برنامه واقعگرایانه و قابل اجرا.»
پیشازاین، روزنامه تلگراف گزارش داده بود که «رئیسجمهور آمریکا و نخستوزیر اسرائیل طی جلسه سهشنبه در کاخ سفید، درباره افزایش فشار اقتصادی بر ایران از طریق ابزارهای تهاجمی و غیرتهاجمی گفتوگو کردند».
در ادامه این مطلب آمده بود که «این طرح احتمالاً مستلزم آن است که آمریکا و اسرائیل به همسایگان و شرکای منطقهای ایران فشار بیاورند تا گذرگاههای مرزی را تنگتر یا مسدود کنند و جریان صادرات و واردات را محدود سازند»
خبرنگار اسرائیلی وبگاه اکسیوس نیز روز گذشته این ایده را به تمسخر گرفته بود و افرادی را که به این راهبرد اعتقاد دارند، به رجوع به نقشه و بررسی مرزهای طولانی زمینی ایران فراخوانده بود. او با کنایه از چنین افرادی سوال کرده بود که آیا «حتی یک لحظه از عقلشان» استفاده میکنند؟ژنرال سهستاره بازنشسته آمریکایی، شان مکفارلند هم محاصره زمینی ایران را تقریباً غیرممکن توصیف کرده است.