کشته شدن یک مولوی اهل سنت توسط افراد مسلح

به گزارش تابناک به نقل از برنا؛ هویت این روحانی، مولوی خلیل بریچی، فرزند همردین، اهل و ساکن زاهدان، اعلام شده است.

این حادثه حوالی ساعت ۱۸ در منطقه لار، اطراف قبرستان شیرآباد زاهدان رخ داد. افراد مسلح ناشناس با شلیک دست‌کم دو گلوله وی را هدف قرار دادند که گلوله‌ها به ناحیه سر و کلیه اصابت کرد و او بر اثر شدت جراحات در محل جان باخت.

عاملان این تیراندازی پس از انجام این اقدام از محل متواری شدند و تاکنون انگیزه این قتل و هویت مهاجمان مشخص نشده است.