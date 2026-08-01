ادعای جدید درباره حمله به مقر محافظان احمدینژاد
عبدالرضا داوری، از نزدیکان محمود احمدینژاد، چند روز قبل روایتی تازه از حمله هوایی روز ۹ اسفند به میدان ۷۲ نارمک در حساب توئیتر خود منتشر کرد. بر اساس ادعای او، صبح روز نخست جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، محل حضور محافظان محمود احمدینژاد به دلیل یک اشتباه محاسباتی هدف حمله موشکی قرار گرفت.
به گزارش تابناک به نقل از فرارو، داوری این روایت را عصر جمعه ۹ مرداد منتشر کرد. بر اساس اخبار منتشرشده در رسانههای داخلی، حوالی عصر شنبه ۹ اسفند و پس از موج نخست حملات آمریکا و اسرائیل به نقاط مختلف کشور و تهران، خبر انفجار در میدان ۷۲ نارمک نیز منتشر شد؛ خبری که در خردادماه با گزارش نیویورکتایمز درباره همکاری ادعایی محمود احمدینژاد با اسرائیل پیوند خورد. احمدینژاد در ماههای گذشته غیبتی طولانی داشت و برای نخستین بار در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب دیده شد.
آنچه عبدالرضا داوری منتشر کرده، در واقع پاسخی به گزارش نیویورکتایمز و ادعای حمله به محافظان احمدینژاد با هدف خارج کردن او از حبس خانگی است. این فعال رسانهای نوشت:
«پس از حمله به محل تیم حفاظت آقای احمدینژاد در صبح نهم اسفند ۱۴۰۴، روایتی در فضای رسانهای شکل گرفت مبنی بر اینکه هدف اسرائیل، زدن تیم حفاظت آقای احمدینژاد بوده و این عملیات با هدف خارج کردن ایشان از تور حفاظتی سپاه انجام شده است.
اما بررسی جزئیات این حادثه، روایت دیگری را تأیید میکند. بر اساس این روایت، هدف اصلی عملیات شخص دیگری بوده و ارتباطی با آقای احمدینژاد نداشته است. ماجرا از آنجا آغاز میشود که در ماههای منتهی به اسفند گذشته، یکی از اعضای تیم حفاظت آقای احمدینژاد به این مجموعه اضافه شده بود؛ فردی که پیشتر محافظ یکی از فرماندهان ارشد سپاه بوده و آن فرمانده نیز در زمره اهداف تروریستی رژیم صهیونیستی قرار داشته است.»
او در ادامه نوشت: «در روز نهم اسفند ۱۴۰۴، این فرد به دلیل سهلانگاری، تلفن ویژهای را که مربوط به دوره حفاظت از آن فرمانده ارشد سپاه بوده همراه خود داشت و سیگنالهای ارسالشده از این تجهیزات باعث شد سامانههای اطلاعاتی اسرائیل تصور کنند آن فرمانده در همان محل حضور دارد. بر همین اساس، محل استقرار تیم حفاظت آقای احمدینژاد به اشتباه هدف حمله اسرائیل قرار گرفت؛ در حالی که هدف واقعی شخص دیگری بوده و خطای اطلاعاتی در شناسایی و تطبیق هدف، عامل اصلی حمله به مقر محافظان آقای احمدینژاد بوده است.»