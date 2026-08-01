صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

ادعای جدید درباره حمله به مقر محافظان احمدی‌نژاد

آنچه عبدالرضا داوری منتشر کرد، در واقع پاسخی به گزارش نیویورک‌تایمز و ادعای حمله به محافظان احمدی‌نژاد با هدف خارج کردن او از حبس خانگی است. بر اساس ادعای او، صبح روز نخست جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، محل حضور محافظان محمود احمدی‌نژاد به دلیل یک اشتباه محاسباتی هدف حمله موشکی قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۸۷۶۱۹
| |
4030 بازدید
احمدی نژاد

عبدالرضا داوری، از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد، چند روز قبل روایتی تازه از حمله هوایی روز ۹ اسفند به میدان ۷۲ نارمک در حساب توئیتر خود منتشر کرد. بر اساس ادعای او، صبح روز نخست جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، محل حضور محافظان محمود احمدی‌نژاد به دلیل یک اشتباه محاسباتی هدف حمله موشکی قرار گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از فرارو، داوری این روایت را عصر جمعه ۹ مرداد منتشر کرد. بر اساس اخبار منتشرشده در رسانه‌های داخلی، حوالی عصر شنبه ۹ اسفند و پس از موج نخست حملات آمریکا و اسرائیل به نقاط مختلف کشور و تهران، خبر انفجار در میدان ۷۲ نارمک نیز منتشر شد؛ خبری که در خردادماه با گزارش نیویورک‌تایمز درباره همکاری ادعایی محمود احمدی‌نژاد با اسرائیل پیوند خورد. احمدی‌نژاد در ماه‌های گذشته غیبتی طولانی داشت و برای نخستین بار در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب دیده شد.

آنچه عبدالرضا داوری منتشر کرده، در واقع پاسخی به گزارش نیویورک‌تایمز و ادعای حمله به محافظان احمدی‌نژاد با هدف خارج کردن او از حبس خانگی است. این فعال رسانه‌ای نوشت:

«پس از حمله به محل تیم حفاظت آقای احمدی‌نژاد در صبح نهم اسفند ۱۴۰۴، روایتی در فضای رسانه‌ای شکل گرفت مبنی بر اینکه هدف اسرائیل، زدن تیم حفاظت آقای احمدی‌نژاد بوده و این عملیات با هدف خارج کردن ایشان از تور حفاظتی سپاه انجام شده است.

اما بررسی جزئیات این حادثه، روایت دیگری را تأیید می‌کند. بر اساس این روایت، هدف اصلی عملیات شخص دیگری بوده و ارتباطی با آقای احمدی‌نژاد نداشته است. ماجرا از آنجا آغاز می‌شود که در ماه‌های منتهی به اسفند گذشته، یکی از اعضای تیم حفاظت آقای احمدی‌نژاد به این مجموعه اضافه شده بود؛ فردی که پیش‌تر محافظ یکی از فرماندهان ارشد سپاه بوده و آن فرمانده نیز در زمره اهداف تروریستی رژیم صهیونیستی قرار داشته است.»

او در ادامه نوشت: «در روز نهم اسفند ۱۴۰۴، این فرد به دلیل سهل‌انگاری، تلفن ویژه‌ای را که مربوط به دوره حفاظت از آن فرمانده ارشد سپاه بوده همراه خود داشت و سیگنال‌های ارسال‌شده از این تجهیزات باعث شد سامانه‌های اطلاعاتی اسرائیل تصور کنند آن فرمانده در همان محل حضور دارد. بر همین اساس، محل استقرار تیم حفاظت آقای احمدی‌نژاد به اشتباه هدف حمله اسرائیل قرار گرفت؛ در حالی که هدف واقعی شخص دیگری بوده و خطای اطلاعاتی در شناسایی و تطبیق هدف، عامل اصلی حمله به مقر محافظان آقای احمدی‌نژاد بوده است.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
محمود احمدی نژاد عبدالرضا داوری آمریکا جنگ اسراییل
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
تجاوز مجدد دشمن آمریکایی به خاک کشور/ شنیده‌شدن صدای انفجار در چند نقطه از ایران
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کمبود توان نظامی آمریکا برای دفاع از اسرائیل
ایده محاصره زمینی ایران نشان‌دهنده استیصال آمریکا
هشدارهای امنیتی آمریکا به اسرائیل رسید
کناره‌گیری ناگهانی فرد بانفوذ ترامپ!
هشدار غول‌های نفتی درباره جنگ ایران و آمریکا!
هشدارشدید سرلشکرعبداللهی به کشورهای همسو با آمریکا
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۰۶ نظر)
اکنون زمان گرانی بنزین نیست / یک تصمیم اشتباه جامعه را ملتهب می‌کند  (۷۸ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
تلاش میانجی‌ها برای پیش بردن طرح آتش بس جدید میان ایران و آمریکا/ طرفین رضایت خود را برای گفت‌و‌گو اعلام کردند  (۵۳ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۶ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۴۴ نظر)
توقف ساخت نیروگاه جدید در دولت چهاردهم/ تعیین ارکان اصلی سیاست‌گذاری در بخش انرژی  (۴۳ نظر)
خشم اشکان خطیبی پس از به دریوزگی افتادن!  (۴۱ نظر)
توییت ترامپ: حمله به خارک  (۴۱ نظر)
تعرض رژیم اوکراین به شناور ایرانی در دریای خزر؛ «دلقک کی یف» با آتش بازی نکند!  (۴۱ نظر)
حمله اوکراین به کشتی ایرانی خوش‌خدمتی به آمریکا بود / اوکراین منتظر پاسخ ایران باشد  (۳۷ نظر)
متقاضیان مسکن، دیگر فقط خانوارها نیستند/ تغییر الگوی تقاضا درجامعه ایرانی  (۳۷ نظر)
استقراض نجومی دولت از بانک مرکزی؛ جبران کسری بودجه یا تشدید تورم؟  (۳۶ نظر)
پیشنهاد جدید عمان به ایران درباره مدیریت تنگه هرمز؛ ادعای موافقت اولیه ایران و استقبال عربستان  (۳۵ نظر)
بخشی از نگرانی مردم از اختلال بانکی رفع شد/ بانک‌ها خسارت اصلی مشتریان را جبران می‌کنند؟  (۳۵ نظر)
tabnak.ir/005oyx
tabnak.ir/005oyx