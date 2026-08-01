به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دقایقی پیش صدای انفجاری در حوالی کمربندی شهر اسلام‌آبادغرب شنیده شد که موجب نگرانی برخی شهروندان و انتشار شایعاتی در فضای مجازی شد. با حضور در محل حادثه، موضوع را از مسئولان شهرستان پیگیری کرد.

انفجار ناشی از مهمات باقی‌مانده از دوران دفاع مقدس بود

فرهاد شهبازی، فرماندار اسلام‌آبادغرب، در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، اظهار کرد: بررسی‌های اولیه و همچنین بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده نشان می‌دهد صدای انفجار مربوط به یک گلوله توپ ۱۲۰ میلی‌متری عمل‌نکرده باقی‌مانده از دوران دفاع مقدس بوده است.

وی افزود: حوالی ساعت ۱۳ امروز، این گلوله که سال‌ها در زیر خاک مدفون بود، بر اثر شدت گرما و آتش‌سوزی ایجادشده در حاشیه کمربندی شهر، منفجر شد.

شایعه حمله به پل کمربندی صحت ندارد

فرماندار اسلام‌آبادغرب با رد شایعات منتشرشده درباره حمله به پل کمربندی، تصریح کرد: برخلاف برخی اخبار غیرواقعی، هیچ‌گونه حمله‌ای به پل کمربندی اسلام‌آبادغرب صورت نگرفته و این انفجار نیز هیچ آسیبی به پل یا تأسیسات اطراف وارد نکرده است.

حادثه هیچ خسارت جانی و مالی نداشت

شهبازی با بیان اینکه کارشناسان حوزه امنیتی و تیم‌های تخریب ارتش بلافاصله در محل حاضر شدند، گفت: این موضوع به‌صورت دقیق بررسی و علت انفجار توسط کارشناسان ارتش تأیید شد.وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی یا خسارت مالی در پی نداشته و وضعیت شهرستان کاملاً عادی و تحت کنترل است.فرماندار اسلام‌آبادغرب از شهروندان خواست اخبار مربوط به این‌گونه حوادث را تنها از منابع رسمی دنبال کرده و به شایعات منتشرشده در فضای مجازی توجه نکنند.