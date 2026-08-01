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عربستان با کشتن فرزندانمان از نخست‌وزیر استقبال کرد

عالم مبارز عراقی گفت که عربستان با کشتن فرزندان ما و حمله به کشورمان(عراق)، از نخست وزیر ما استقبال کرد.
کد خبر: ۱۳۸۷۶۱۰
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عالم عراقی

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ آیت الله سید یاسین الموسوی استاد برجسته حوزه علمیه نجف اشرف با تأکید بر پیوند عمیق عاطفی و اعتقادی مردم عراق با حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، گفت: این پیوند در همراهی و پاسخگویی ملت عراق به پروژه تحول‌آفرین و الهی امام حسین (ع) در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، نظامی، امنیتی و اقتصادی تجلی یافته است.

وی اظهار داشت: «از عظمت این کشور و ملت ما این است که خداوند محبت امام حسین (ع) و شعائر حسینی را در شخصیت و وجود ما قرار داده است و در عمق وجدان عمومی مردم عراق، پیوندی عمیق میان آنان و سیدالشهدا (ع) شکل گرفته است؛ چه بخواهیم این عمق را از منظر عاطفی و وجدانی تفسیر کنیم و چه از منظر اصولی و اعتقادی، معنای آن یکسان است.»

الموسوی افزود: «تاریخ به مردم عراق از دوران پس از شهادت امام حسین (ع) تا امروز نشان داده است که آنان به امام حسین (ع)، به عنوان یک پروژه الهی و تحول‌آفرین، پاسخ داده‌اند و برای تحقق کلمه خداوند در زمین، در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، نظامی، امنیتی و اقتصادی تلاش کرده‌اند.»

وی ادامه داد: «این پروژه، همان اسلام و تشیع است؛ همان حقیقتی که از آن با این تعبیر یاد می‌کنیم که اسلام، محمدی‌الوجود و حسینی‌البقاء است.»

الموسوی با اشاره به تلاش‌های حاکمان و طاغوت‌ها در طول تاریخ برای زدودن هویت حسینی از مردم عراق تصریح کرد: این تلاش‌ها همواره در نهایت به سقوط همان نظام‌ها و حاکمان انجامیده است.

وی تأکید کرد: «هیچ‌کس، در هر دوره‌ای از تاریخ و با هر قدرتی که داشته باشد، نمی‌تواند این باور و پیوند عمیق عاطفی و قلبی را از شخصیت و وجود ما جدا کند.»

زیارت اربعین؛ پروژه‌ای الهی برای زمینه‌سازی ظهور

الموسوی در بخش دیگری از سخنان خود به زیارت اربعین پرداخت و آن را «پروژه‌ای الهی و زمینه‌ساز ظهور مولایمان صاحب العصر و الزمان (عج)» توصیف کرد.

وی گفت: «زیارت اربعین را نمی‌توان دارای مفاهیم کوچک و ساده‌ای دانست؛ آن‌گونه که برخی افراد ناآگاه تلاش می‌کنند آن را معرفی کنند. این یک پدیده بزرگ است که ده‌ها میلیون نفر از کشور‌های مختلف جهان در آن حضور می‌یابند و مردم ده‌ها کشور برای زیارت قبر سیدالشهدا (ع) راهی عراق می‌شوند.»

الموسوی با اشاره به نگرانی آمریکا و رژیم صهیونیستی از برگزاری باشکوه زیارت اربعین اظهار داشت: «استعمار از این زیارت هراس دارد؛ آمریکایی‌ها از آن می‌ترسند و اسرائیلی‌ها نیز از آن بیم دارند. در رسانه‌های جهانی نیز اظهاراتی از سوی آنان منتشر شده است و حتی مبالغ هنگفتی برای رسانه‌ها و جریان‌های تبلیغاتی دروغین و ارزان‌قیمت هزینه کرده‌اند تا با ایجاد تردید درباره این زیارت، مردم را از مشارکت در آن بازدارند.»

الموسوی همچنین با اشاره به تلاش‌های آمریکا و عربستان برای ناکام گذاشتن زیارت اربعین امسال گفت: «فشار بر عراق و کشاندن جنگ به جنوب این کشور که امروز میزبان ده‌ها میلیون زائر عراقی و غیرعراقی، از شیعه و سنی گرفته تا مسلمانان، مسیحیان و صابئین است، با هدف شکست و ناکام گذاشتن این زیارت انجام می‌شود.»

وی از مردم عراق خواست به این شعیره دینی پایبند باشند و اجازه ندهند آمریکا و رژیم صهیونیستی در آن دخالت کنند.

الموسوی تصریح کرد: «همه ما، عراقی، ایرانی و مردم کشور‌های حوزه خلیج فارس، باید متحد باشیم و در برابر توطئه‌هایی که عربستان، امارات و برخی کشور‌های خلیج فارس برای ایجاد اختلاف میان ما و جمهوری اسلامی ایران طراحی می‌کنند، هوشیار باشیم.»

وی در ادامه خطاب به رهبران و مسئولان عراقی گفت: «در برابر خواسته‌های ترامپ تسلیم نشوید؛ به خدا سوگند، او هیچ‌یک از وعده‌هایی را که داده است، به شما نخواهد داد.»

الموسوی افزود: «نخست‌وزیر عراق نزد ترامپ رفت و آنچه رخ داد، اتفاق افتاد؛ با این حال، با امید‌هایی بازگشت و بر این اساس قصد داشت به عربستان برود و با آنها توافق‌هایی انجام دهد، اما عربستان در نهایت با کشتن فرزندان ما، حمله به نیرو‌های مسلح ما و آغاز جنگ علیه ما، از او استقبال کرد.»

وی بر ضرورت وحدت و هوشیاری در برابر توطئه‌ها تأکید کرد و گفت: «عراق به یک نیروی مسلح قدرتمند نیاز دارد که توانایی حفاظت از آسمان و خاک کشور را داشته باشد.»

الموسوی همچنین درباره تلاش‌های آمریکا برای خلع سلاح گروه‌های مقاومت و نیرو‌های حشد شعبی هشدار داد و تأکید کرد که واشنگتن همچنان بر اجرای این طرح اصرار دارد.

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عربستان نیروهای مسلح نخست وزیر
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