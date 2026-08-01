عربستان با کشتن فرزندانمان از نخستوزیر استقبال کرد
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ آیت الله سید یاسین الموسوی استاد برجسته حوزه علمیه نجف اشرف با تأکید بر پیوند عمیق عاطفی و اعتقادی مردم عراق با حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، گفت: این پیوند در همراهی و پاسخگویی ملت عراق به پروژه تحولآفرین و الهی امام حسین (ع) در عرصههای سیاسی، فرهنگی، نظامی، امنیتی و اقتصادی تجلی یافته است.
وی اظهار داشت: «از عظمت این کشور و ملت ما این است که خداوند محبت امام حسین (ع) و شعائر حسینی را در شخصیت و وجود ما قرار داده است و در عمق وجدان عمومی مردم عراق، پیوندی عمیق میان آنان و سیدالشهدا (ع) شکل گرفته است؛ چه بخواهیم این عمق را از منظر عاطفی و وجدانی تفسیر کنیم و چه از منظر اصولی و اعتقادی، معنای آن یکسان است.»
الموسوی افزود: «تاریخ به مردم عراق از دوران پس از شهادت امام حسین (ع) تا امروز نشان داده است که آنان به امام حسین (ع)، به عنوان یک پروژه الهی و تحولآفرین، پاسخ دادهاند و برای تحقق کلمه خداوند در زمین، در عرصههای سیاسی، فرهنگی، نظامی، امنیتی و اقتصادی تلاش کردهاند.»
وی ادامه داد: «این پروژه، همان اسلام و تشیع است؛ همان حقیقتی که از آن با این تعبیر یاد میکنیم که اسلام، محمدیالوجود و حسینیالبقاء است.»
الموسوی با اشاره به تلاشهای حاکمان و طاغوتها در طول تاریخ برای زدودن هویت حسینی از مردم عراق تصریح کرد: این تلاشها همواره در نهایت به سقوط همان نظامها و حاکمان انجامیده است.
وی تأکید کرد: «هیچکس، در هر دورهای از تاریخ و با هر قدرتی که داشته باشد، نمیتواند این باور و پیوند عمیق عاطفی و قلبی را از شخصیت و وجود ما جدا کند.»
زیارت اربعین؛ پروژهای الهی برای زمینهسازی ظهور
الموسوی در بخش دیگری از سخنان خود به زیارت اربعین پرداخت و آن را «پروژهای الهی و زمینهساز ظهور مولایمان صاحب العصر و الزمان (عج)» توصیف کرد.
وی گفت: «زیارت اربعین را نمیتوان دارای مفاهیم کوچک و سادهای دانست؛ آنگونه که برخی افراد ناآگاه تلاش میکنند آن را معرفی کنند. این یک پدیده بزرگ است که دهها میلیون نفر از کشورهای مختلف جهان در آن حضور مییابند و مردم دهها کشور برای زیارت قبر سیدالشهدا (ع) راهی عراق میشوند.»
الموسوی با اشاره به نگرانی آمریکا و رژیم صهیونیستی از برگزاری باشکوه زیارت اربعین اظهار داشت: «استعمار از این زیارت هراس دارد؛ آمریکاییها از آن میترسند و اسرائیلیها نیز از آن بیم دارند. در رسانههای جهانی نیز اظهاراتی از سوی آنان منتشر شده است و حتی مبالغ هنگفتی برای رسانهها و جریانهای تبلیغاتی دروغین و ارزانقیمت هزینه کردهاند تا با ایجاد تردید درباره این زیارت، مردم را از مشارکت در آن بازدارند.»
الموسوی همچنین با اشاره به تلاشهای آمریکا و عربستان برای ناکام گذاشتن زیارت اربعین امسال گفت: «فشار بر عراق و کشاندن جنگ به جنوب این کشور که امروز میزبان دهها میلیون زائر عراقی و غیرعراقی، از شیعه و سنی گرفته تا مسلمانان، مسیحیان و صابئین است، با هدف شکست و ناکام گذاشتن این زیارت انجام میشود.»
وی از مردم عراق خواست به این شعیره دینی پایبند باشند و اجازه ندهند آمریکا و رژیم صهیونیستی در آن دخالت کنند.
الموسوی تصریح کرد: «همه ما، عراقی، ایرانی و مردم کشورهای حوزه خلیج فارس، باید متحد باشیم و در برابر توطئههایی که عربستان، امارات و برخی کشورهای خلیج فارس برای ایجاد اختلاف میان ما و جمهوری اسلامی ایران طراحی میکنند، هوشیار باشیم.»
وی در ادامه خطاب به رهبران و مسئولان عراقی گفت: «در برابر خواستههای ترامپ تسلیم نشوید؛ به خدا سوگند، او هیچیک از وعدههایی را که داده است، به شما نخواهد داد.»
الموسوی افزود: «نخستوزیر عراق نزد ترامپ رفت و آنچه رخ داد، اتفاق افتاد؛ با این حال، با امیدهایی بازگشت و بر این اساس قصد داشت به عربستان برود و با آنها توافقهایی انجام دهد، اما عربستان در نهایت با کشتن فرزندان ما، حمله به نیروهای مسلح ما و آغاز جنگ علیه ما، از او استقبال کرد.»
وی بر ضرورت وحدت و هوشیاری در برابر توطئهها تأکید کرد و گفت: «عراق به یک نیروی مسلح قدرتمند نیاز دارد که توانایی حفاظت از آسمان و خاک کشور را داشته باشد.»
الموسوی همچنین درباره تلاشهای آمریکا برای خلع سلاح گروههای مقاومت و نیروهای حشد شعبی هشدار داد و تأکید کرد که واشنگتن همچنان بر اجرای این طرح اصرار دارد.