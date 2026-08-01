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مدال طلای ملی‌پوش شنای ایران در قزاقستان

ملی‌پوش شنای ایران به مدال طلای رقابت‌های شنای قهرمانی غرب آسیا ۲۰۲۶ رسید.
کد خبر: ۱۳۸۷۶۰۷
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شناگران

به گزارش تابناک؛ مسابقات شنای قهرمانی غرب آسیا (AOSI West Asian Swimming Championships ۲۰۲۶) از امروز شنبه (۱۰ مرداد ۱۴۰۵) به میزبانی شهر آستانه در کشور قزاقستان آغاز شد.

در ماده ۱۰۰ متر کرال پشت (بخش Open)، هومر عباسی نماینده شایسته تیم ملی شنای ایران به آب زد. عباسی با عملکردی درخشان موفق شد با ثبت زمان ۵۷.۴۵ ثانیه، زودتر از سایر رقبا به خط پایان برسد و جایگاه نخست را از آن خود کند.

ملی‌پوش کشورمان ۵۰ متر اول مسابقه را با زمان ۲۷.۵۸ ثانیه و ۵۰ متر دوم را با ثبت زمان ۲۹.۸۷ ثانیه پشت سر گذاشت.

در این ماده، پس از هومر عباسی، منصور رازیف با ثبت زمان ۵۸.۹۷ ثانیه و آلان موراتکالی با زمان ۵۹.۵۹ ثانیه به ترتیب در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

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