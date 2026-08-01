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۳ میلیون زائر از مرز‌های اربعینی تردد کردند

رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: تاکنون نزدیک به ۳ میلیون زائر از مرز‌های کشور راهی عتبات عالیات شده‌اند.
کد خبر: ۱۳۸۷۶۰۶
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اربعین

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سردار احمد کرمی‌اسد در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین آمار تردد زائران اربعین اظهار داشت: از ابتدای ماه صفر (۲۵ تیرماه) تا پایان روز نهم مرداد، ۲ میلیون و ۹۴۷ هزار نفر از مرز‌های کشور خارج شده و یک میلیون و ۲۸۳ هزار نفر نیز پس از زیارت به کشور بازگشته‌اند.

وی افزود: در روز نهم مرداد نیز بیش از ۲۳۷ هزار نفر از کشور خارج و حدود ۳۶۲ هزار نفر از عراق وارد کشور شدند که بیشترین حجم ورود روزانه زائران در روز‌های اخیر را به خود اختصاص داده است.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه حدود ۹۸ درصد سفر‌های زائران از طریق مرز‌های زمینی و تنها ۲ درصد از طریق مرز‌های هوایی انجام شده است، افزود: آمار‌ها نشان می‌دهد تا کنون در زمان بازگشت نیز ۹۶ درصد زائران از مرز‌های زمینی و ۴ درصد از طریق مرز‌های هوایی وارد کشور شده‌اند که نشان‌دهنده سهم بسیار بالای مرز‌های زمینی در جابه‌جایی زائران اربعین است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: مرز مهران با سهم حدود ۴۶ درصدی از کل خروج زائران، همچنان پرترددترین مرز کشور است و استان‌های تهران، خوزستان و خراسان رضوی نیز بیشترین سهم اعزام زائران به مرز‌های اربعینی را به خود اختصاص داده‌اند.

وی درباره وضعیت تردد وسایل نقلیه در مرز‌های اربعینی گفت: از ابتدای اجرای طرح تاکنون ۸۵۱ هزار دستگاه وسیله نقلیه وارد محدوده مرز‌های اربعینی شده‌اند که از این تعداد ۷۸۱ هزار دستگاه خودرو‌های سواری و وانت و حدود ۹۴ هزار دستگاه اتوبوس بوده‌اند. همچنین ناوگان اتوبوسرانی تاکنون بیش از ۴۵۰ هزار نفر زائر را به مرز‌ها منتقل کرده و سهم اتوبوس در اعزام زائران به مرز مهران به ۲۵ درصد رسیده است.

سردار کرمی اسد با اشاره به وضعیت تردد در ساعات مختلف شبانه‌روز اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد مرز مهران از ساعت ۶:۰۰ تا ۱۱:۰۰ صبح بیشترین حجم حضور زائران را به خود اختصاص داده و همچنان مهم‌ترین گذرگاه عملیاتی کشور محسوب می‌شود. در مقابل، مرز شلمچه از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۴:۰۰ بیشترین تراکم تردد را در میان مرز‌های کشور ثبت کرده است. همچنین مرز‌های چذابه و خسروی نیز از ساعات عصر تا شب با افزایش حضور زائران مواجه هستند و این شرایط، ضرورت مدیریت ترافیک و هدایت سفر‌ها به مرز‌های مختلف را دوچندان کرده است.

وی درباره وضعیت خودرو‌های ورودی به استان‌های مرزی نیز گفت: روند انباشت خودرو‌ها در استان‌های اربعینی ادامه دارد و تاکنون استان ایلام با ثبت بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه وسیله نقلیه بیشترین میزان انباشت خودرو را در بین استان‌های مرزی به خود اختصاص داده است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان با اشاره به وضعیت تصادفات جاده‌ای زائران خاطرنشان کرد: از ابتدای اجرای طرح اربعین تاکنون ۸۸ نفر در حوادث رانندگی مجروح و ۱۰ نفر نیز جان خود را از دست داده‌اند. از زائران درخواست می‌کنیم با پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی، رعایت سرعت مطمئنه، توجه کامل به جلو و رعایت فاصله طولی، پلیس را در تأمین امنیت و سلامت سفر‌های اربعینی همراهی کنند.

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برچسب ها
زائران اربعین مرز فراجا مهران
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