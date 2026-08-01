به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ هفتاد و دومین نشست ارکان شورای اطلاع رسانی دولت امروز (شنبه) دهم مردادماه به میزبانی وزارت امور خارجه، با حضور سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، فاطمه مهاجرانی و اسماعیل بقائی سخنگویان دولت و وزارت امور خارجه برگزار شد.

در این نشست، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت و فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت از تلاش‌های شبانه روزی وزارت امور خارجه در عرصه‌های دیپلماسی رسمی، حقوقی و بین‌المللی و دیپلماسی عمومی برای تبیین منطق جمهوری اسلامی ایران و دفاع از منافع ملی تقدیر کرده و آمادگی شورای اطلاع رسانی دولت را برای کمک به تبیین دستاورد‌ها و بررسی مباحث و چالش‌های سیاست خارجی اعلام کردند.

وزیر امور خارجه، آخرین روند‌های مرتبط با مسائل مهم سیاست و روابط خارجی و تحولات بعد از یادداشت تفاهم خاتمه جنگ و نقض عهد مکرر و تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران، تلاش‌ها و اقدامات دستگاه سیاست خارجی برای استفاده از ابزار دیپلماسی جهت صیانت از منافع ملی و رایزنی‌های صورت گرفته برای تنظیم سازوکار‌های عملیاتی با همکاری عمان جهت مدیریت تردد کشتیرانی در تنگه هرمز را تشریح کرد.

عراقچی با اشاره به تلاش مضاعف وزارت امور خارجه برای پیشبرد منافع عالیه کشور در چارچوب تدابیر و رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب و دستورالعمل‌های شورای عالی امنیت ملی، عرصه رسانه را بخشی از جنگ تحمیلی آمریکایی و صهیونیستی دانست و نقش رسانه‌ها را برای ارائه روایت حقیقی از دفاع مقدس ایرانیان در برابر تجاوز وحشیانه دشمن و نیز حفظ و تقویت انسجام و همبستگی ملی را بسیار کلیدی خواند.

در ادامه، کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ابعاد گوناگون «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» و اهمیت آن برای صیانت از امنیت و منافع ملی ایران در دریای خزر را تبیین کرد.

در پایان این نشست، وزیر امور خارجه به پرسش‌های شرکت‌کنندگان درباره موضوعات مختلف سیاست خارجی و دیپلماسی پاسخ داد.