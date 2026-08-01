خروج از جنگ با ایران قبل از تحقق این ۳ موضوع
نماینده جمهوری خواه آمریکا خواهان خروج از جنگ علیه ایران قبل از محقق شدن ۳ موضوع شد.
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به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ «توماس مَسی» نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار یک پست در فضای مجازی نوشت: ایران منتظر است تا قبل از اینکه بازی را واگذار کرده یا معامله کند، حداقل سه کارت دیگر رونمایی شود.
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وی اضافه کرد: ما باید قبل از اینکه هر یک از این کارتها رو شوند، میز بازی را ترک کنیم.
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