خروج از جنگ با ایران قبل از تحقق این ۳ موضوع

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ «توماس مَسی» نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار یک پست در فضای مجازی نوشت: ایران منتظر است تا قبل از اینکه بازی را واگذار کرده یا معامله کند، حداقل سه کارت دیگر رونمایی شود.

ذخایر استراتژیک نفت آمریکا تمام شود؟

ذخایر سامانه‌های دفاع ضد موشکی منطقه تمام شود؟

جمهوری‌خواهان اکثریت خود را از دست بدهند؟

وی اضافه کرد: ما باید قبل از اینکه هر یک از این کارت‌ها رو شوند، میز بازی را ترک کنیم.