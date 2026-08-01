جزئیات حمله آمریکا به منطقه مسکونی قشم فاش شد+عکس

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در ساعات ابتدایی بامداد پنجشنبه، ۸ مرداد ۱۴۰۵، ارتش تروریستی آمریکا مناطقی از ایران را مورد حمله و تجاوز قرار داد. در یکی از این حملات، منطقه مسکونی چاه‌تنگو جزیره قشم مورد اصابت موشک قرار گرفت و باعث خسارت و تخریب چندین منزل مسکونی شد و سه عضو یک خانواده در این حمله جنایتکارانه به شهادت رسیدند.

رسانه آمریکایی در گزارشی تحقیقی که شامل بررسی تصاویر ماهواره‌ای و دیگر شواهد میدانی می‌شود، تصریح کرده که ارتش تروریست آمریکا با به‌کارگیری یکی از بزرگ‌ترین بمب‌های متعارف خود، منزل این خانواده ایرانی را در جزیره قشم هدف قرار داده و این سه عضو شامل پدر، مادر و کودک ۲ ساله این خانواده را به شهادت رساند.

روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز در گزارشی مفصل با عنوان «شواهد بصری نشان می‌دهد آمریکا بمبی ۲۰۰۰ پوندی بر خانه‌ای در ایران انداخته و سه تن را کشته است»، به جنایت جنگی بامداد پنجشنبه گذشته نیرو‌های متجاوز آمریکایی در جزیره قشم اعتراف کرد. این رسانه با استناد به تحلیل تصاویر ویدئویی و عکس‌های حادثه و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای از محل وقوع این جنایت، تایید کرده که ارتش ایالات متحده یک خانه مسکونی را در محله «چاه تنگو» شهر قشم هدف یک بمب سنگرشکن ۲۰۰۰ پوندی (۹۰۷.۱۸ کیلوگرم) از نوع «مارک-۸۴» قرار داده است.

این حمله جنایتکارانه که در دل یک منطقه مسکونی با بافت متراکم جمعیتی رخ داد، به شهادت «زهرا جعفری»، «قیصر جعفری» (راننده تاکسی) و فرزند خردسالشان «سینا» انجامید. بنا بر گزارش منابع آگاه، دو فرزند دیگر این خانواده به نام‌های «محمدرضا» و «مهدی» از زیر آوار بیرون کشیده شده و در بیمارستان بستری هستند. همچنین حدود ۲۰ خانوار همسایه در پی این جنایت آواره شده‌اند.

نیویورک‌تایمز اذعان کرده است که دهانه انفجاری به عرض ۳۰ فوت (بیش از ۹ متر) و قطعات به‌جامانده از بمب، نشان می‌دهد ارتش آمریکا از یک بمب ۲۰۰۰ پوندی مارک-۸۴ که به کیت هدایت‌گر جی‌دی‌ای‌ام مجهز بوده، استفاده کرده است. کارشناسان تسلیحاتی مورد استناد این روزنامه می‌گویند این بمب یکی از بزرگ‌ترین تسلیحات متعارف در زرادخانه آمریکاست و استفاده از آن در مناطق پرجمعیت غیرنظامی می‌تواند فاجعه انسانی به بار آورد.

تصاویر نشان می‌دهند که آوار و لاشه خودرو‌های آسیب‌دیده در فاصلهٔ بیش از ۲۰۰ فوتی (حدود ۶۰ متری) محل اصابت پراکنده شده‌اند. بنا بر تحلیل‌های بصری، در همین موج حملات، دو انبار در خارج از شهر نیز بر اثر اصابت‌های دیگر منهدم شدند.

تیم هاوکینز، سخنگوی سازمان تروریستی سنتکام در ادعایی گزاف با شانه خالی کردن از مسئولیت واشنگتن در این جنایت همچون کاری که نسبت به جنایت فجیع به شهادت رساندن دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب در ابتدای جنگ رمضان انجام داده، اینگونه ادعا کرده است: «ما از این گزارش‌ها مطلع و در حال بررسی آنها هستیم. ارتش ایالات متحده هرگز غیرنظامیان را هدف قرار نمی‌دهد!»

روزنامهٔ نیویورک تایمز نوشت که جزئیات موجود در تصاویر ضبط شده توسط شاهدان عینی و فیلم‌های خبری را با تصاویر ماهواره‌ای تطبیق داد تا محل دقیق حمله را مشخص کرده و ابعاد دهانهٔ ایجادشده را تعیین کند.

تروور بال، تکنسین پیشین خنثی‌سازی مهمات ارتش آمریکا و تحلیلگر مؤسسهٔ خدمات تحقیقات مسلح‌سازی، با اشاره به کیت‌های هدایتی که بمب‌های غیرهدایت‌شونده را به مهمات هدایت‌شوندهٔ ماهواره‌ای (جی‌دی‌ای‌ام) تبدیل می‌کنند به نیویورک تایمز گفته است: «دهانهٔ بزرگ به جا مانده و میزان تخریب سازه‌ها متناسب با یک بمب ۲۰۰۰ پوندی (بیش از ۹۰۰ کیلوگرمی) مارک-۸۴ مجهز به کیت‌های هدایت شوندگی، است.» او افزود که عکس‌های منتشرشده در رسانه‌های ایرانی، بخش‌هایی از این کیت‌های هدایت شوندگی را نشان می‌دهند.

قطعه‌ای که در محل حمله پیدا شده و دو کارشناس مهمات آن را بخشی از یک کیت هدایت ساخت آمریکا برای بمب ۹۰۰ کیلویی شناسایی کرده‌اند.

در ادامه این مقاله تصریح شده فردریک گرا، کارشناس مهمات اهل فرانسه که همان تصاویر را بررسی کرده، نیز تایید کرد ابعاد دهانه با یک بمب هواپرتاب ۲۰۰۰ پوندی مارک-۸۴ مطابقت دارد. او گفت به نظر می‌رسد بمب به جای انفجار در هنگام برخورد با سطح، در زیر سطح زمین منفجر شده است و زمین شنی بخشی از نیروی انفجار را جذب کرده و آن را به سمت پایین هدایت کرده است که همین امر خسارت وارده به منطقهٔ اطراف را محدود کرده است. فردریک گرا همچنین بقایای فلزی را به عنوان بخش انتهایی یک کیت هدایت جی‌دی‌ای‌ام شناسایی کرد.

در حالی که مقام‌های آمریکایی مدعی «عدم هدف‌گیری عمدی غیرنظامیان» در حملات متجاوزانه خود بوده‌اند، اما نیویورک‌تایمز با استناد به تحلیل‌های حقوقی می‌نویسد: تام دننبام، استاد حقوق دانشگاه استنفورد گفت که انتخاب بمب ۲۰۰۰ پوندی برای حمله به یک منطقه پرجمعیت بسیار مغایر با الزامات مربوط به قوانین بین‌المللی و حقوق بشر بوده و نقض آشکار اصل تفکیک غیرنظامیان و تناسب طبق قوانین جنگ است. همچنین در این گزارش تأکید شده که هیچ نشانه‌ای از یک هدف نظامی در نزدیکی خانه این خانواده یافت نشده است.

فرماندهی تروریستی سنتکام آمریکا که بامداد پنجشنبه حمله متجاوزانه به جنوب ایران را رسماً تأیید کرده بود، در واکنشی منفعلانه به این افشاگری گفته است «در حال بررسی این گزارش‌هاست.» این در حالی است که نیویورک‌تایمز در این تحلیل خود صراحتا ذکر کرده که انفجار بمب در عمق زمین و جذب بخشی از نیروی آن توسط خاک شنی منطقه، تنها دلیلی بود که فاجعه‌ای به مراتب گسترده‌تر از یک خانواده مظلوم را رقم نزد.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که مقامات جمهوری اسلامی ایران از همان ساعات اولیه، ماهیت غیرنظامی هدف و ابعاد جنایت آمریکا را به صراحت اعلام کرده بودند. اکنون رسانه‌های خود آمریکا نیز ناگزیر به اعتراف به جنایت جنگی ارتش این کشور علیه ملت ایران شده‌اند؛ جنایتی که خون سه انسان بی‌گناه، اثباتی تازه بر ماهیت تروریستی و جنایتکارانه حاکمان کاخ سفید است که نقاب تزویر از چهره برداشته و مستقیماً زنان و کودکان را هدف می‌گیرند.