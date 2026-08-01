تقابل حاکمیت اسپانیا با پناهجویان غیرقانونی
وزیر کشور اسپانیا گفت: شمار کشتههای بحران پناهجویان در سئوتا به ۶۷ نفر افزایش یافته و سازمانهای قاچاق انسان مسئولیت آن را بر عهده دارند.
کد خبر: ۱۳۸۷۵۹۲| |
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وزیر کشور اسپانیا تأکید کرد: شمار پناهجویان کشته شدن در حوادث منطقه سئوتا، به ۶۷ نفر افزایش یافته است.
به گزارش تابناک به نقل از انتخاب، وزیر کشور اسپانیا گفت: شمار کشتههای بحران پناهجویان در سئوتا به ۶۷ نفر افزایش یافته و سازمانهای قاچاق انسان مسئولیت آن را بر عهده دارند.
وی افزود: آنچه در سئوتا رخ داد، حملهای غیرقابلقبول به حاکمیت کشور ما بود.
او گفت: کسانی که بهصورت غیرمجاز وارد سئوتا شدهاند، هرگز به وضعیت قانونی اقامت دست نخواهند یافت.
قابل ذکر است، منطقه سئوتا از سال ۱۵۸۰ میلادی تحت حکومت اسپانیا بوده است و جمعیت مختلط آن متشکل از مسیحیان و مسلمانان و شهروندان اسپانیایی و مراکشی و کارگران روزمزد، در آرامش نسبی کنار هم زندگی میکنند.
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