تقابل حاکمیت اسپانیا با پناهجویان غیرقانونی

وزیر کشور اسپانیا گفت: شمار کشته‌های بحران پناهجویان در سئوتا به ۶۷ نفر افزایش یافته و سازمان‌های قاچاق انسان مسئولیت آن را بر عهده دارند.

وزیر کشور اسپانیا تأکید کرد: شمار پناهجویان کشته شدن در حوادث منطقه سئوتا، به ۶۷ نفر افزایش یافته است.

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب، وزیر کشور اسپانیا گفت: شمار کشته‌های بحران پناهجویان در سئوتا به ۶۷ نفر افزایش یافته و سازمان‌های قاچاق انسان مسئولیت آن را بر عهده دارند.

وی افزود: آنچه در سئوتا رخ داد، حمله‌ای غیرقابل‌قبول به حاکمیت کشور ما بود.

او گفت: کسانی که به‌صورت غیرمجاز وارد سئوتا شده‌اند، هرگز به وضعیت قانونی اقامت دست نخواهند یافت.

قابل ذکر است، منطقه سئوتا از سال ۱۵۸۰ میلادی تحت حکومت اسپانیا بوده است و جمعیت مختلط آن متشکل از مسیحیان و مسلمانان و شهروندان اسپانیایی و مراکشی و کارگران روزمزد، در آرامش نسبی کنار هم زندگی می‌کنند.