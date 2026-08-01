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تقابل حاکمیت اسپانیا با پناهجویان غیرقانونی

وزیر کشور اسپانیا گفت: شمار کشته‌های بحران پناهجویان در سئوتا به ۶۷ نفر افزایش یافته و سازمان‌های قاچاق انسان مسئولیت آن را بر عهده دارند.
کد خبر: ۱۳۸۷۵۹۲
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4129 بازدید
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اسپانیا

وزیر کشور اسپانیا تأکید کرد: شمار پناهجویان کشته شدن در حوادث منطقه سئوتا، به ۶۷ نفر افزایش یافته است.

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب، وزیر کشور اسپانیا گفت: شمار کشته‌های بحران پناهجویان در سئوتا به ۶۷ نفر افزایش یافته و سازمان‌های قاچاق انسان مسئولیت آن را بر عهده دارند.

وی افزود: آنچه در سئوتا رخ داد، حمله‌ای غیرقابل‌قبول به حاکمیت کشور ما بود.

او گفت: کسانی که به‌صورت غیرمجاز وارد سئوتا شده‌اند، هرگز به وضعیت قانونی اقامت دست نخواهند یافت.

قابل ذکر است، منطقه سئوتا از سال ۱۵۸۰ میلادی تحت حکومت اسپانیا بوده است و جمعیت مختلط آن متشکل از مسیحیان و مسلمانان و شهروندان اسپانیایی و مراکشی و کارگران روزمزد، در آرامش نسبی کنار هم زندگی می‌کنند.

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اسپانیا وزیر کشور پناهجویان تلفات اقامت سئوتا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
9
19
پاسخ
مطمئن باشید کار صهیونیسته
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
، کار خودشونه. بی بی گفت ک اروپا رو ب زواله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
2
20
پاسخ
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