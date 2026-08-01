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پاکستان به ائتلاف دریایی عربستان پیوست

پاکستان به همراه ۱۳ کشور دیگر حمایت خود را از ائتلاف دفاع دریایی چندملیتی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد. هدف این ائتلاف، تأمین امنیت دریای سرخ، تنگه باب‌المندب و خلیج عدن و حفاظت از کشتیرانی و زنجیره انرژی جهانی اعلام شده است.
کد خبر: ۱۳۸۷۵۸۹
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13378 بازدید
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۱۱
ائتلاف دریایی



به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ پاکستان به همراه ۱۳ کشور دیگر حمایت خود را از ائتلاف دفاع دریایی چندملیتی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد. هدف این ائتلاف، تأمین امنیت دریای سرخ، تنگه باب‌المندب و خلیج عدن و حفاظت از کشتیرانی و زنجیره انرژی جهانی اعلام شده است.
مقر این ائتلاف در عربستان سعودی خواهد بود و کشورهای عضو اولیه آن شامل عربستان، پاکستان، کویت، بحرین، قطر، ترکیه، مصر، اردن، یمن، بنگلادش، نیجریه، سودان، جیبوتی و سومالی هستند.

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پاکستان ائتلاف دریایی عربستان تنگه باب المندب
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۲۷
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
10
63
پاسخ
با این اوصاف بستن باب المندب دیگر برگ برنده ای برای ایران نخواهد بود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
خبری نیست. زمان جنگ یمن بزرگتر این اتحاد را ایجاد کردن شکست خوردن.
پاکستان و سودان سومالی و ... یه تعداد کشور فقیرند یه پولی از عربستان می گیرن سرکارش میذارن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
15
38
پاسخ
پاکستان هم از گرسنگی به همه چسبیده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
33
31
پاسخ
هر چی کور و‌کچل بوده جمع کرده ائتلاف تشکیل داده
پاسخ ها
محمد هادی طهمورثی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
حالا ببین همین کور و کچل ها چه کار خواهند کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
6
28
پاسخ
هر چی نون به نرخ روز بخور ، یا هر چی زرنگ ، مثل ترکیه که با همه هست !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
17
25
پاسخ
قوی ترین ارتش دنیا را دارند همین کور کچل ها
saeed
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
15
32
پاسخ
پاکستان میانجی اومد وسط جنگ - خنده دار است - حقش که برادران افغان ادبش کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
6
31
پاسخ
پاکستان کشوری بی در و پیکر که برای گدایی پول دست به هر کاری می زند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
1
19
پاسخ
الان عاصم منیر دقیقا کجاست؟
ناشناس
|
Uzbekistan
|
۱۵:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
19
17
پاسخ
ترکیه که وسط بازه. همه قبول دارن؟
پاکستان وابستگی شدید به چین داره برای مقابله با هند چون آمریکای ترامپ به شدت روابطش با هند خوبه، قبول؟
مصر به شدت وضع اقتصادیش خرابه و توان جنگیدن نداره
لشگر صفران هم شامل قطر و بحرین و بنگلادش و سودان و سومالی و .... (سودان؟ سودان چرا؟ ما که تو جنگ دولت سودان با نیروهای واکنش سریع نجاتشون دادیم همین شش ماه پیش وگرنه کار دولت تموم بود) هیچ کاری از پیش نمیبرن.

ولی به هر حال اگه میخوایم خیالمون راحت بشه باید بمب رو آزمایش کنیم، بمب اتمی رو.
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