پاکستان به ائتلاف دریایی عربستان پیوست
پاکستان به همراه ۱۳ کشور دیگر حمایت خود را از ائتلاف دفاع دریایی چندملیتی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد. هدف این ائتلاف، تأمین امنیت دریای سرخ، تنگه بابالمندب و خلیج عدن و حفاظت از کشتیرانی و زنجیره انرژی جهانی اعلام شده است.
کد خبر: ۱۳۸۷۵۸۹| |
13378 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ پاکستان به همراه ۱۳ کشور دیگر حمایت خود را از ائتلاف دفاع دریایی چندملیتی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد. هدف این ائتلاف، تأمین امنیت دریای سرخ، تنگه بابالمندب و خلیج عدن و حفاظت از کشتیرانی و زنجیره انرژی جهانی اعلام شده است.
مقر این ائتلاف در عربستان سعودی خواهد بود و کشورهای عضو اولیه آن شامل عربستان، پاکستان، کویت، بحرین، قطر، ترکیه، مصر، اردن، یمن، بنگلادش، نیجریه، سودان، جیبوتی و سومالی هستند.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۲۷
انتشار یافته: ۱۱
با این اوصاف بستن باب المندب دیگر برگ برنده ای برای ایران نخواهد بود
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
پاکستان و سودان سومالی و ... یه تعداد کشور فقیرند یه پولی از عربستان می گیرن سرکارش میذارن
هر چی کور وکچل بوده جمع کرده ائتلاف تشکیل داده
پاسخ ها
محمد هادی طهمورثی| |
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
هر چی نون به نرخ روز بخور ، یا هر چی زرنگ ، مثل ترکیه که با همه هست !
پاکستان میانجی اومد وسط جنگ - خنده دار است - حقش که برادران افغان ادبش کنند
پاکستان کشوری بی در و پیکر که برای گدایی پول دست به هر کاری می زند.
ترکیه که وسط بازه. همه قبول دارن؟
پاکستان وابستگی شدید به چین داره برای مقابله با هند چون آمریکای ترامپ به شدت روابطش با هند خوبه، قبول؟
مصر به شدت وضع اقتصادیش خرابه و توان جنگیدن نداره
لشگر صفران هم شامل قطر و بحرین و بنگلادش و سودان و سومالی و .... (سودان؟ سودان چرا؟ ما که تو جنگ دولت سودان با نیروهای واکنش سریع نجاتشون دادیم همین شش ماه پیش وگرنه کار دولت تموم بود) هیچ کاری از پیش نمیبرن.
ولی به هر حال اگه میخوایم خیالمون راحت بشه باید بمب رو آزمایش کنیم، بمب اتمی رو.
پاکستان وابستگی شدید به چین داره برای مقابله با هند چون آمریکای ترامپ به شدت روابطش با هند خوبه، قبول؟
مصر به شدت وضع اقتصادیش خرابه و توان جنگیدن نداره
لشگر صفران هم شامل قطر و بحرین و بنگلادش و سودان و سومالی و .... (سودان؟ سودان چرا؟ ما که تو جنگ دولت سودان با نیروهای واکنش سریع نجاتشون دادیم همین شش ماه پیش وگرنه کار دولت تموم بود) هیچ کاری از پیش نمیبرن.
ولی به هر حال اگه میخوایم خیالمون راحت بشه باید بمب رو آزمایش کنیم، بمب اتمی رو.