پاکستان به ائتلاف دریایی عربستان پیوست





به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ پاکستان به همراه ۱۳ کشور دیگر حمایت خود را از ائتلاف دفاع دریایی چندملیتی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد. هدف این ائتلاف، تأمین امنیت دریای سرخ، تنگه باب‌المندب و خلیج عدن و حفاظت از کشتیرانی و زنجیره انرژی جهانی اعلام شده است.

مقر این ائتلاف در عربستان سعودی خواهد بود و کشورهای عضو اولیه آن شامل عربستان، پاکستان، کویت، بحرین، قطر، ترکیه، مصر، اردن، یمن، بنگلادش، نیجریه، سودان، جیبوتی و سومالی هستند.