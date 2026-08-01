ذخایر موشک‌های سامانه‌های پاتریوت آمریکا در حالی به تنها ۸۰۰ موشک رسیده است که این سامانه‌ها برای ساقط کردن هر موشک مهاجم، به دو تا سه موشک نیاز دارند. بدین‌ترتیب، ایالات متحده با این میزان ذخایر پاتریوت، تنها قادر است حداکثر ۴۰۰ موشک دیگر را در سراسر جهان ساقط کند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ براساس گزارش «مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی» (CSIS)، از موجودی ۲۳۳۰ موشک پاتریوت ایالات متحده پیش از جنگ با ایران، حدود دو سوم آن مصرف شده و ذخایر این سامانه پدافندی ارتش آمریکا به حدود ۸۰۰ موشک رسیده است.

این کمبود ذخایر تسلیحاتی به چالشی اساسی برای واشنگتن تبدیل شده است. رسانه‌های مختلف آمریکایی در روز‌های اخیر تأکید کرده‌اند که کاهش ذخایر تسلیحاتی، ترامپ و مشاورانش را نسبت به حملات بیشتر به ایران نگران و مستاصل کرده و اختلاف‌نظر‌ها در دولت در مورد ادامه این حملات را افزایش داده است.

در گزارش «مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی» که در رسانه حامی دونالد ترامپ یعنی فاکس نیوز هم بازتاب داشته، آمده است که نیمی از ذخایر سامانه پدافندی تاد آمریکا نیز مصرف شده است. براساس تحلیل این اندیشکده، تعداد موشک‌های رهگیر تاد که پیش از جنگ تنها ۴۵۲ فروند بود، اکنون به حدود ۲۳۴ تا ۲۷۸ فروند رسیده است.

این کاهش ذخایر تسلیحاتی تا آن اندازه برای آمریکا چالش‌برانگیز شده که مجبور شده قید رهگیری برخی از موشک‌ها و پهپاد‌های ایران را بزند تا بتواند ذخایر خود را حفظ کند.

یک مقام آمریکایی روز چهارشنبه در مصاحبه با نشریه «اینترسپت» اذعان کرده بود که ایران موفق شده با ترکیب حملات پهپادی و موشکی، سامانه‌های پدافندی آمریکا را اشباع کرده و شلیک‌هایش را از آنها عبور دهد. پایگاه «هیل» هم تأکید کرده که این رویه، ریسک اصابت حملات ایران و آسیب‌دیدن نیرو‌های آمریکایی را افزایش می‌دهد.

در حال حاضر، با وجود تلاش‌های دونالد ترامپ برای مخفی نگه داشتن واقعیت جنگ و میزان تلفات نیرو‌های آمریکایی، آمار منتشرشده از افزایش قابل‌توجه شمار مجروحان جنگ‌های برون‌مرزی آمریکا از زمان ازسرگیری حملات علیه ایران (۱۶ تیرماه) حکایت دارد.

آخرین آمار منتشرشده تا ۳۰ ژوئیه (هشتم مرداد)، شمار مجروحان را ۲۳۶ نفر نشان می‌دهد، اما این رقم در آمار ۳۱ ژوئیه (نهم مرداد) یعنی درست یک روز بعد، به ۲۶۸ نفر افزایش یافته است. به این ترتیب، تنها در فاصله یک روز، تعداد مجروحان ثبت‌شده در آمار رسمی پنتاگون ۳۲ نفر افزایش داشته است. این در حالی است که کارشناسان معتقدند آمریکا از انتشار آمار واقعی، خودداری می‌کند و ارقامی بسیار کمتر از حد واقعی را منتشر می‌کند.