وعده ترامپ در مورد جنگ با ایران درست از آب در نیامد
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ روزنامه آمریکایی هیل در گزارشی با بررسی آخرین تحولات جنگ ایران و آمریکا نوشت دونالد ترامپ در ماه مارس مدعی شده بود این جنگ تنها چهار تا پنج هفته ادامه خواهد داشت، اما اکنون این درگیری در آستانه ورود به ششمین ماه خود قرار گرفته و همچنان راهحل روشنی برای پایان آن دیده نمیشود.
هیل به نقل از «ری گربر»، سرهنگ بازنشسته تفنگداران دریایی آمریکا، تأکید میکند که ایران همچنان توانایی تحمیل هزینه به واشنگتن را حفظ کرده است. به گفته این مقام نظامی سابق، حملات هوایی آمریکا نتوانسته قابلیتهای نظامی ایران را بهطور مؤثر تضعیف کند.
این گزارش یکی دیگر از چالشهای پیشروی دولت ترامپ را کاهش ذخایر سامانههای دفاع موشکی آمریکا عنوان میکند. بر اساس ارزیابی جدید مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی، شمار موشکهای رهگیر «پاتریوت» و «تاد» نسبت به آغاز جنگ به شکل محسوسی کاهش یافته و تحلیلگران هشدار دادهاند واشنگتن ناچار خواهد شد برای مقابله با حملات موشکی، ریسک بیشتری بپذیرد.
هیل در ادامه با استناد به نظرسنجی دانشگاه کوئینیپیاک مینویسد اکثریت آمریکاییها چشمانداز روشنی برای پایان جنگ نمیبینند. بر اساس این نظرسنجی، ۵۵ درصد شهروندان آمریکا معتقدند جنگ با ایران دستکم یک سال یا بیشتر ادامه خواهد داشت. همچنین ۶۰ درصد رأیدهندگان با اقدام نظامی علیه ایران مخالف هستند و بیش از ۷۰ درصد نیز با اعزام نیروی زمینی آمریکا به خاک ایران مخالفت میکنند.