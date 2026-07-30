صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

وعده ترامپ در مورد جنگ با ایران درست از آب در نیامد

روزنامه آمریکایی هیل در گزارشی با اشاره به ادامه درگیری‌های ایران و آمریکا نوشت توان ایران برای پاسخ‌گویی، کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا و مخالفت فزاینده افکار عمومی این کشور، چشم‌انداز پایان درگیری را مبهم‌تر کرده است.
کد خبر: ۱۳۸۷۳۳۷
| |
9000 بازدید
ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ روزنامه آمریکایی هیل در گزارشی با بررسی آخرین تحولات جنگ ایران و آمریکا نوشت دونالد ترامپ در ماه مارس مدعی شده بود این جنگ تنها چهار تا پنج هفته ادامه خواهد داشت، اما اکنون این درگیری در آستانه ورود به ششمین ماه خود قرار گرفته و همچنان راه‌حل روشنی برای پایان آن دیده نمی‌شود.

هیل به نقل از «ری گربر»، سرهنگ بازنشسته تفنگداران دریایی آمریکا، تأکید می‌کند که ایران همچنان توانایی تحمیل هزینه به واشنگتن را حفظ کرده است. به گفته این مقام نظامی سابق، حملات هوایی آمریکا نتوانسته قابلیت‌های نظامی ایران را به‌طور مؤثر تضعیف کند.

این گزارش یکی دیگر از چالش‌های پیش‌روی دولت ترامپ را کاهش ذخایر سامانه‌های دفاع موشکی آمریکا عنوان می‌کند. بر اساس ارزیابی جدید مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، شمار موشک‌های رهگیر «پاتریوت» و «تاد» نسبت به آغاز جنگ به شکل محسوسی کاهش یافته و تحلیلگران هشدار داده‌اند واشنگتن ناچار خواهد شد برای مقابله با حملات موشکی، ریسک بیشتری بپذیرد.

هیل در ادامه با استناد به نظرسنجی دانشگاه کوئینیپیاک می‌نویسد اکثریت آمریکایی‌ها چشم‌انداز روشنی برای پایان جنگ نمی‌بینند. بر اساس این نظرسنجی، ۵۵ درصد شهروندان آمریکا معتقدند جنگ با ایران دست‌کم یک سال یا بیشتر ادامه خواهد داشت. همچنین ۶۰ درصد رأی‌دهندگان با اقدام نظامی علیه ایران مخالف هستند و بیش از ۷۰ درصد نیز با اعزام نیروی زمینی آمریکا به خاک ایران مخالفت می‌کنند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ترامپ جنگ با ایران واشنگتن پاتریوت تاد
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
تجاوز مجدد دشمن آمریکایی به خاک کشور/ شنیده‌شدن صدای انفجار در چند نقطه از ایران
جمهوری اسلامی ایران چه درس هابی از جنگ گرفت؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ادعای محاصره زمینی ایران؛ از واقعیت تا فریب
رای منفی سنای آمریکا به طرح توقف جنگ علیه ایران
ادعاهای ترامپ درباره حمله به کشتی آمریکایی در بندر مصر
نتانیاهو به‌دنبال افزایش کمک نظامی آمریکا به رژیم اسرائیل
ترامپ دوباره در دام نتانیاهو گرفتار می‌شود؟!
ماجرای پیام شخصی بن سلمان به معاون ترامپ
واکنش سفارت ایران به توییت ترامپ
فوری: حملات سعودی-آمریکایی به مواکب اربعین در کربلا
عکس: تنها نقطه زمین که سندش رسما به نام امام زمان(عج) است
استقبال از پیکر خلبان قهرمان سوخو ۲۴ در پایگاه هفتم شکاری شیراز
تذکر جدی عارف به وزیر اقتصاد/ تکرار شود، وزیر را عزل می‌کنیم
آشتی چهره‌های سینما در پیاده‌روی اربعین
قول نتانیاهو به ترامپ درباره شرط حمله به ایران
تصاویر حمله پهپادی روسیه به کشتی ترکیه‌ای
چرخش امارات به تنش زدایی با ایران با دستور مذاکره مستقیم؛ «بن زاید» چرا تغییر رویه داد؟
چین خطاب به آمریکا:عقب‌نشینی کن یا منتظر تلافی باش
تلاش موساد و سیا برای ردیابی رهبر انقلاب
آمریکا نباید ایران را از مدیریت تنگه هرمز کنار بگذارد/ هر ایده‌ای باید با مشارکت ایران باشد
مدارس در مهرماه امسال بازگشایی نخواهد شد
نیسان تیانا بازگشت؛ سدانی که آمده تا ثابت کند دوران باشکوه سدان‌های ژاپنی هنوز تمام نشده است
رسانه آمریکایی:۲هفته جنگ سخت با ایران داریم
تقابل دوباره سنا و کاخ سفید برای جنگ با ایران
نام رهبر شهید را نمی‌توان خرج روایت‌های مبهم کرد / این بار حق با صداوسیماست  (۱۱۴ نظر)
اکنون زمان گرانی بنزین نیست / یک تصمیم اشتباه جامعه را ملتهب می‌کند  (۷۸ نظر)
اکبر عبدی درگذشت  (۷۷ نظر)
تمسخر مجری زحمت کش توسط فردوسی پور!  (۶۸ نظر)
اظهارات ضدونقیض سخنگوی دولت؛ آیا باید منتظر افزایش قیمت بنزین باشیم؟  (۵۷ نظر)
تلاش میانجی‌ها برای پیش بردن طرح آتش بس جدید میان ایران و آمریکا/ طرفین رضایت خود را برای گفت‌و‌گو اعلام کردند  (۵۳ نظر)
لبخند از لب‌های سینما رفت؛ از  اکبر عبدی چه ارثی به جا ماند؟  (۴۹ نظر)
توقف ساخت نیروگاه جدید در دولت چهاردهم/ تعیین ارکان اصلی سیاست‌گذاری در بخش انرژی  (۴۳ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۲ نظر)
خشم اشکان خطیبی پس از به دریوزگی افتادن!  (۴۱ نظر)
توییت ترامپ: حمله به خارک  (۴۱ نظر)
تعرض رژیم اوکراین به شناور ایرانی در دریای خزر؛ «دلقک کی یف» با آتش بازی نکند!  (۴۱ نظر)
دلیل فوت اکبر عبدی چه بود؟  (۴۰ نظر)
حمله اوکراین به کشتی ایرانی خوش‌خدمتی به آمریکا بود / اوکراین منتظر پاسخ ایران باشد  (۳۷ نظر)
متقاضیان مسکن، دیگر فقط خانوارها نیستند/ تغییر الگوی تقاضا درجامعه ایرانی  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005ouP
tabnak.ir/005ouP