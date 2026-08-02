پس از تأکید رئیس مجلس بر اولویت معیشت مردم، بازنگری در برنامه هفتم توسعه و تحقق «ایران قوی»، علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند و عضو کمیسیون عمران مجلس، در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرنگار پارلمانی تابناک، از الزامات تحقق این اهداف سخن گفت. او با اشاره به ضرورت کنترل تورم، اصلاح نظام بانکی، حمایت از تولید، استمرار پروژه‌های عمرانی و نظارت بر عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام ودیعه مسکن، تأکید کرد که بدون هماهنگی میان قانون‌گذاری و اجرا، دستیابی به رضایت مردم و تقویت اقتصاد کشور ممکن نخواهد بود.

متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

تابناک: در جلسه اخیر شورای هماهنگی مجلس، آقای قالیباف تأمین معیشت مردم را اولویت مهم و فوری دولت و مجلس دانست؛ از نظر شما این اولویت در عمل با چه اقدامات مشخصی باید محقق شود و مجلس چه برنامه‌ای برای پیگیری آن دارد؟

معیشت مردم؛ اولویت نخست حاکمیت، اما فاصله میان شعار و واقعیت

نثاری: قطعاً اولویت مجموعه حاکمیت باید معیشت مردم باشد و این موضوع تردیدی ندارد. اما این اولویت زمانی معنا پیدا می‌کند که برای تحقق آن در عمل برنامه‌ریزی و اقدام شود. مجلس در حوزه قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانینی که بر معیشت مردم اثرگذار است وظایف مشخصی دارد. دولت نیز مسئول اجرای قوانین، رعایت دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط، نظارت بر بازار و رساندن کالا تا انتهای زنجیره مصرف است. دستگاه قضایی هم از طریق مشارکت با وزارت دادگستری در حوزه تعزیرات و پیگیری مباحث حقوقی، وظایف خود را بر عهده دارد.

به نظر من، اینکه می‌گوییم معیشت مردم اولویت اول است، یک واقعیت است؛ اما باید میزان تحقق این اولویت را از نگاه عموم مردم ارزیابی کنیم.

احساس من این است که اگر نگاه تقنینی مجلس با نگاه اجرایی دولت به‌ درستی با یکدیگر هماهنگ شود، می‌توان امیدوار بود که به بهبود معیشت مردم نزدیک شویم، اما آنچه امروز ما به‌عنوان نماینده مردم در جامعه مشاهده می‌کنیم، با این گفته‌ها فاصله دارد.

تورمی که شاهد آن هستیم غیرمتعارف، غیرحساب شده و افسارگسیخته است

ما باید بپذیریم که هر سال درصدی از تورم وجود دارد و افزایش قیمت کالاها تا حدودی طبیعی است؛ همان‌گونه که افزایش حقوق و دستمزد نیز انجام می‌شود. اما تورمی که امروز شاهد آن هستیم، یک تورم غیرمتعارف، غیرحساب‌شده و افسارگسیخته است که فشار سنگینی بر خانواده‌های ایرانی وارد کرده است. فرقی هم نمی‌کند یک کارگر شریف باشد یا کارمند محترم.

به عنوان مثال، کارمندان شبکه بهداشت و درمان و چند دستگاه دیگر مرتب با من تماس می‌گیرند و پیام می‌دهند که با این شرایط معیشتی، نیازمند افزایش مجدد حقوق هستند. اگر این مسائل را کنار هم قرار دهیم، باید یک مسیر درست و عملی، نه صرفاً شعاری، برای حل مشکلات ترسیم کنیم.

مردم ترجیح می دهند کالابرگ نگیرند اما تورم قابل کنترل باشد

مردم ترجیح می‌دهند هیچ کالابرگ و بسته حمایتی وجود نداشته باشد، اما تورم منطقی و قابل کنترل باشد؛ همانند بسیاری از کشورهای اطراف که با نرخ‌های متعارف تورم زندگی می‌کنند.

من معتقدم بسته‌های حمایتی، یارانه و کالابرگ زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که ابتدا تورم کنترل شده باشد.

از زبان مردم ایران می‌گویم؛ مردم ترجیح می‌دهند هیچ کالابرگ و بسته حمایتی وجود نداشته باشد، اما تورم منطقی و قابل کنترل باشد؛ همانند بسیاری از کشورهای اطراف که با نرخ‌های متعارف تورم زندگی می‌کنند.

درست است، امسال شرایط سختی را پشت سر گذاشتیم و مردم عزیزمان در دوران جنگ حمایت و همراهی خود را با کشور نشان دادند. ما در چند جبهه هم‌زمان جنگیدیم و جا دارد از زحمات مجموعه دولت در این شرایط قدردانی شود، اما اعتقاد شخصی من این است که در برخی کالاهای اساسی و ضروری باید شرایط ویژه‌ای حاکم باشد.

قرار نیست اجازه دهیم عده‌ای دلال، سودجو، رانت‌خوار یا افراد فاسد، چه در بخش خصوصی و چه در هر جایگاه دیگری، از این شرایط سوءاستفاده کنند و زندگی مردم را سخت‌تر سازند.

به اعتقاد من، امروز باید همه ارکان حاکمیت، بدون توجه به اینکه مسئولیت در دولت، مجلس یا سایر قواست، با یک نگاه متمرکز برای تثبیت قیمت‌ها و کنترل مستمر بازار اقدام کنند؛ چرا که امروز شاهد افزایش خودسرانه و روزانه قیمت‌ها هستیم.

بهانه‌هایی برای افزایش قیمت‌ها مطرح می‌شود که وقتی زنجیره را تا انتها بررسی می‌کنیم، شاهده می کنیم که اصلاً ضرورتی نداشته که قیمت‌ها به این شکل افزایش پیدا کند. در نهایت هم خروجی کار، تشکیل پرونده و برخوردهای مقطعی است. در حالی که به اعتقاد من، باید ابتدای زنجیره کنترل شود؛ یعنی در حوزه واردات کالا، توزیع کالا، قیمت‌گذاری و نظارت بر فرآیند عرضه.

ابتدای زنجیره مصرف کنترل نمی‌شود

کنترل فروشگاه‌ها و مغازه‌های انتهای زنجیره یک اقدام عرفی است و انجام هم می‌شود، اما اصل موضوع که در ابتدای زنجیره قرار دارد، آن‌گونه که باید مورد کنترل قرار نمی‌گیرد.

تابناک: آقای قالیباف بر بازنگری در برنامه هفتم توسعه متناسب با شرایط جدید کشور تأکید کرد؛ از نظر شما مهم‌ترین بخش‌هایی که باید اصلاح شوند، کدام‌اند؟