فاصله حرف مسئولان با سفره مردم زیاد است / مردم مهار تورم را میخواهند / ایران قوی از مسیر اقتصاد قوی میگذرد
نکته مهم دیگر این است که ما با دولت نیز جلساتی برگزار کردیم تا پروژههای عمرانی کشور به واسطه شرایط جنگی متوقف نشود. ما پروژههای ملی و زیربنایی مهمی در حوزه راهآهن، مسکن، آب، فرودگاهها و سایر زیرساختها داریم که نباید روند اجرای آنها متوقف شود. به نظر من مسیر احداث و توسعه این پروژهها باید با جدیت دنبال شود و در این خصوص نیز جلساتی با دولت داشتهایم و این موضوع را پیگیری میکنیم.
سهمیه قیر در حال توزیع است
یکی دیگر از موضوعات مهم، تأمین قیر برای پروژههای عمرانی کشور اعم از شهرداریها، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن در حوزه روستاها بود. در این بخش یکسری ایرادات و موانع قانونی وجود داشت که آنها را برطرف کردیم و اکنون سهمیه قیر در حال توزیع است. ما نیز بر روند توزیع نظارت داریم تا این سهمیه به بهترین شکل ممکن در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گیرد و در نهایت برای رفاه مردم در سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد.
تابناک: در بحث وام ودیعه مسکن شاهد هستیم که درصد کمی از مستاجران موفق به دریافت این وام شده اند. عملا این موضوع روی کاغذ متوقف مانده؛ دلیل این موضوع چیست و کمیسیون عمران مجلس در این باره چه اقداماتی در دستور کار قرار دارد؟
بانکها هنوز در پرداخت وام ودیعه مسکن رضایت مردم را جلب نکردهاند
نثاری: یکی از دغدغههای جدی مستأجران، هزینه بالای رهن و اجاره است. به همین دلیل تسهیلات ودیعه مسکن متناسب با تهران، مراکز استانها و سایر شهرها در نظر گرفته شده تا بخشی از این فشار کاهش پیدا کند.
البته اگر از بانکها کمکاریهایی مشاهده میکنیم، این موضوع برای ما کاملاً روشن و قابل رصد است. جلسات مستمری با شبکه بانکی داشتهایم، اما به دلیل شرایط فعلی کشور ترجیح دادهایم بسیاری از این موارد را برای حفظ آرامش جامعه رسانهای نکنیم.
- واقعیت این است که عملکرد بانکها به تفکیک، بر اساس سهمیهها و اعتبارات تخصیصیافته، به صورت ماهانه و دوماهه بررسی میشود، اما متأسفانه هنوز در سال ۱۴۰۵ آن اقدام مؤثری که بتواند رضایت مردم را به دنبال داشته باشد، مشاهده نکردهایم.
برنامه ما این است که پس از پایان ششماهه نخست سال، گزارش جامعی از عملکرد بانکها دریافت کنیم و اگر ترک فعل آشکاری از سوی هر بانکی صورت گرفته باشد، به صورت ویژه به آن ورود کرده و مسیر پرداخت این تسهیلات به مردم را با جدیت پیگیری کنیم.
گفتگو: سجاد دهقانی
باز هم سوالات ارتقاء داخلی پزشکی لو رفت
حتی با جواب صحیح!!؟
تابناک لطفا پیگیری کن
خجالتم خوب چیزیه. قبل از اسفند کی بود که طبل جنگ میزد ؟ کاری که ایران داره میکنه دفاع از کشوره اسمش .جنگ طلبی نیست حیا که نداری لااقل آزاده باش
بانکهایی که برای اختلال هم به خودشان پاداش میدهند و ابن همه دست بازی دارند
رضایت مردم چه اهمیتی دارد؟
کاااااااااااااااااامل جمع
اونوقت قیمت ها رو ببینید چطور پایین میاد
اوج سطح پایین بودن یک قشر خاص رو نشون میده