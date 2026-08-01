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کد خبر:۱۳۸۷۵۷۹
کد خبر:۱۳۸۷۵۷۹
11664 بازدید
نظرات: ۱۴
نبض خبر

لحظات کتک زدن مرد متجاوز توسط زنان

در هند فردی که در حین تجاوز به یک دختر زیر سن قانونی دستگیر شد، پس از کتکی که از سوی زنان به او وارد شد، تحویل پلیس شد. لحظات مجازات این متجاوز را می‌بینید.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۱۴
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
4
86
پاسخ
کاش همه شون تبر داشتن. حیف شد طرف زنده ماند.
مری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
4
80
پاسخ
عالی. دم این خانم ها گرم
وقتی قانون درست عمل نمی کنه، خود خانم ها باید دست به کار بشن و حساب طرف رو برسن
بابک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
4
65
پاسخ
بسیار صحنه دلچسبی بود..تجاوز ،،آنهم به دختر بچه ،،باید تاوانی سنگین داشته باشد..
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
4
63
پاسخ
ایول. بزن که خوب می زنی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
1
45
پاسخ
چطور جرات کرده چنین کاری بکنه؟
از مجازات نمی ترسند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
5
50
پاسخ
ای دمشون گرم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
37
7
پاسخ
والا این بیشتر زنان کتک خوردن تا مرد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
روتو کم کن دیگه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
30
10
پاسخ
این رفتارا همش نتیجه فقره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
4
54
پاسخ
دلم خنک شد آفرین به زنان هندی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
4
11
پاسخ
تابناک جان این ویدئو خیلی قدیمیه یه سرچ ساده کنی مشخص میشه حالا موضوعش چیه و مربوط به کجاست بماند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
بابا جان قصیه جنسی نبوده سرقت بوده دوستهای دزده به مالباخته حمله کردن
چرا شما همه چی رو جنسی میبینین
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