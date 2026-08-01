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لحظات کتک زدن مرد متجاوز توسط زنان
در هند فردی که در حین تجاوز به یک دختر زیر سن قانونی دستگیر شد، پس از کتکی که از سوی زنان به او وارد شد، تحویل پلیس شد. لحظات مجازات این متجاوز را میبینید.
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برچسبها:نبض خبر مرد متجاوز ویدیو تجاوز به زنان متجاوز هند تجاوز
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عالی. دم این خانم ها گرم
وقتی قانون درست عمل نمی کنه، خود خانم ها باید دست به کار بشن و حساب طرف رو برسن
وقتی قانون درست عمل نمی کنه، خود خانم ها باید دست به کار بشن و حساب طرف رو برسن
بسیار صحنه دلچسبی بود..تجاوز ،،آنهم به دختر بچه ،،باید تاوانی سنگین داشته باشد..
والا این بیشتر زنان کتک خوردن تا مرد
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰