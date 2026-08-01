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مرگ هولناک راننده‌ عجول در تصادف با تریلی

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی از جان باختن راننده و سرنشین یک خودرو پژو در برخورد با یک دستگاه تریلی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۷۵۷۰
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3170 بازدید
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۲
حادثه

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ سرهنگ محمد امیر کاظمی رئیس پلیس راه خراسان جنوبی اظهار کرد: ساعت ۱۰:۰۰ روز صبح روز گذشته در محور فرعی قاین ـ سرایان در محدوده روستای تیغاب یک دستگاه سواری پژو که از زاهدان به مقصد استان گلستان در حرکت بود، به دلیل انحراف به چپ ناشی از سبقت غیرمجاز با یک دستگاه کشنده فائو که از اصفهان به سمت مرز دوغارون تردد می‌کرد، برخورد کرد.

وی افزود: شدت این برخورد به حدی بود که راننده و سرنشین خودرو پژو در دم جان خود را از دست دادند.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی با اشاره به سابقه تخلف راننده پژو گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد راننده این خودرو تنها حدود ۲ ساعت پیش از وقوع حادثه، در ساعت ۰۸:۱۶، توسط گشت پلیس راه قاین به علت سرعت غیرمجاز و عدم توجه به جلو اعمال قانون شده بود، اما بی‌توجهی به هشدار پلیس و ادامه رانندگی پرخطر، سرانجام به وقوع این سانحه مرگبار انجامید.

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برچسب ها
تصادف استان گلستان سبقت غیرمجاز تخلف
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
1
12
پاسخ
احتمالا شوتی بوده که علاوه بر جان خودش جان و مال دیگران را در خطر میندازه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
0
5
پاسخ
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