مرگ هولناک راننده‌ عجول در تصادف با تریلی

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ سرهنگ محمد امیر کاظمی رئیس پلیس راه خراسان جنوبی اظهار کرد: ساعت ۱۰:۰۰ روز صبح روز گذشته در محور فرعی قاین ـ سرایان در محدوده روستای تیغاب یک دستگاه سواری پژو که از زاهدان به مقصد استان گلستان در حرکت بود، به دلیل انحراف به چپ ناشی از سبقت غیرمجاز با یک دستگاه کشنده فائو که از اصفهان به سمت مرز دوغارون تردد می‌کرد، برخورد کرد.

وی افزود: شدت این برخورد به حدی بود که راننده و سرنشین خودرو پژو در دم جان خود را از دست دادند.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی با اشاره به سابقه تخلف راننده پژو گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد راننده این خودرو تنها حدود ۲ ساعت پیش از وقوع حادثه، در ساعت ۰۸:۱۶، توسط گشت پلیس راه قاین به علت سرعت غیرمجاز و عدم توجه به جلو اعمال قانون شده بود، اما بی‌توجهی به هشدار پلیس و ادامه رانندگی پرخطر، سرانجام به وقوع این سانحه مرگبار انجامید.