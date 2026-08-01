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حرفهای بغض آلود خاله نرگس درباره هلهله پس از شهادت رهبری
آزاده آل ایوب (خاله نرگس) مجری برنامه کودک دهه 80 و 90 روی آنتن زنده گفت: «آقا جون من از اون شب، از نه اسفند، از اون صدای هلهلهها نمیگذرم. اجازه بده نگذرم و اجازه بده حقم را بگیرم. حق ماست... من از آنهایی که علیه شما شعار میدادند نمیگذرم. من از کسایی که صدای دهن نجسشان پخش میشد، نمیگذرم... من برای روز حساب رسی لحظه شماری میکنم...» اظهارات این مجری را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۱۶
چامعه کاملا دو تکه شده است از دو قطبی گذشته است
پاسخ ها
جوان جنوبی| |
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
حالا هرکسی میتونه با توجه به میزان شعورش انتخاب کنه
ابراهیم| |
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
امیرکبیر هم زمان خودش خیلی مخالف داشت.
در صورت موفقبت در این جنگ، بعد ها در تاریخ خامنه ای را هم ردیف رهبران بزرگ تاریخ ایران قرار خواهند داد.
در صورت موفقبت در این جنگ، بعد ها در تاریخ خامنه ای را هم ردیف رهبران بزرگ تاریخ ایران قرار خواهند داد.
خوشحالم که هنوز انسان های با شریفی هستند که از ترس از دست دادن شهرت حق را زیر پا نمی گذارند
تو کدوم برنامه بودند ایشون؟
پاسخ ها
حسین| |
۱۴:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
ناشناس| |
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
کسی که نه شرف داره نه ناموس داره نه وطن داره باید هم هلهله کنه، اینها اون چاهزاده سس خرسیشون زن خودش رو به این و اون قرض میده، دیگه چه انتظاری دارید