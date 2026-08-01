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کد خبر:۱۳۸۷۵۶۸
کد خبر:۱۳۸۷۵۶۸
7114 بازدید
نظرات: ۱۶
نبض خبر

حرف‌های بغض آلود خاله نرگس درباره هلهله پس از شهادت رهبری

آزاده آل ایوب (خاله نرگس) مجری برنامه کودک دهه 80 و 90 روی آنتن زنده گفت: «آقا جون من از اون شب، از نه اسفند، از اون صدای هلهله‌ها نمی‌گذرم. اجازه بده نگذرم و اجازه بده حقم را بگیرم. حق ماست... من از آنهایی که علیه شما شعار می‌دادند نمی‌گذرم. من از کسایی که صدای دهن نجس‌شان پخش می‌شد، نمی‌گذرم... من برای روز حساب رسی لحظه شماری می‌کنم...» اظهارات این مجری را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر آزاده آل ایوب خاله نرگس ویدیو ترور رهبر انقلاب شادی شهادت رهبر انقلاب هلهله
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۱۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
169
78
پاسخ
افرین خاله نرگس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
21
176
پاسخ
چامعه کاملا دو تکه شده است از دو قطبی گذشته است
پاسخ ها
جوان جنوبی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
در این مورد خاص یه تیکه بزرگ بزرگ که در کنار مظلومیت رهبر شهید ، شهدای ناو دنا ، شهدای معصوم مدرسه میناب و ... و یه تیکه بسیار کوچک که اکثرا خارج نشین هستند و در کنار قاتل و جلاد و خونخوار و آدمخوار .
حالا هرکسی می‌تونه با توجه به میزان شعورش انتخاب کنه
ابراهیم
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
اندازه تکه ها ارزش داره تکه اکثریت وطن دوست، تکه زاید بی هویت های وطن فروش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
146
78
پاسخ
منم نمیگذرم از هلهله کنندگان بی وجود شکم پرست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
78
55
پاسخ
شیر مادرو نون پدر حلالت خواهر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
70
47
پاسخ
امیرکبیر هم زمان خودش خیلی مخالف داشت.
در صورت موفقبت در این جنگ، بعد ها در تاریخ خامنه ای را هم ردیف رهبران بزرگ تاریخ ایران قرار خواهند داد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
74
49
پاسخ
خوشحالم که هنوز انسان های با شریفی هستند که از ترس از دست دادن شهرت حق را زیر پا نمی گذارند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
22
61
پاسخ
تو کدوم برنامه بودند ایشون؟
پاسخ ها
حسین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
شما برو همون ماهوارتو ببین
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
توی شبکه عنترتشنال نبوده.
صادق 53
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
70
43
پاسخ
جانا سخن از زبان ما می گویی احسنت به خاله نرگس عاقبت بخیر باشید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
57
41
پاسخ
کسی که نه شرف داره نه ناموس داره نه وطن داره باید هم هلهله کنه، اینها اون چاهزاده سس خرسیشون زن خودش رو به این و اون قرض میده، دیگه چه انتظاری دارید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
41
31
پاسخ
واقعا شير زني تو ، اون هنرمندي هستي كه نون و نمك مملكت رو خوردي مثل بعضي از سلبيريتي ها بي غيرتي نكردي واقعا عمر و عزتت زياد خانم ايراني با شرف
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