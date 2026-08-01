آزاده آل ایوب (خاله نرگس) مجری برنامه کودک دهه 80 و 90 روی آنتن زنده گفت: «آقا جون من از اون شب، از نه اسفند، از اون صدای هلهله‌ها نمی‌گذرم. اجازه بده نگذرم و اجازه بده حقم را بگیرم. حق ماست... من از آنهایی که علیه شما شعار می‌دادند نمی‌گذرم. من از کسایی که صدای دهن نجس‌شان پخش می‌شد، نمی‌گذرم... من برای روز حساب رسی لحظه شماری می‌کنم...» اظهارات این مجری را می‌بینید و می‌شنوید.