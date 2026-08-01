باجگیری اینترنشنال از مدیران بلندپایه ایران
به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اظهار کرد: با اشاره به اینکه رصد و پایش هوشمندانه فعالیتهای مجرمان و مفسدان اقتصادی در فضای حقیقی و سایبری به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا قرار دارد.
وی افزود: در پایشهای صورتگرفته مشخص شد اعضای یک شبکه سازمانیافته موسوم به «باج نیوز» با جمعآوری اطلاعات شخصی و خانوادگی افراد سرشناس و از جمله مدیران بلندپایه برخی صنایع بزرگ و مهم کشور در حوزه صنایع پتروشیمی، فولاد و... به دنبال اخاذی و سوءاستفادههای بعدی از این مستندات هستند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا تاکید کرد: اعضای این باند، با اطلاعات و مستندات خود که بسیاری از آنها فاقد اعتبار لازم و ساختگی و دروغین هستند، تلاش میکردند ضمن تخریب هدفمند مدیران و فعالان اقتصادی و اخاذی از آنان، در روند سرمایه گذاری کشور اخلال ایجاد کنند.
وی ادامه داد: برابر مستندات موجود، اعضاس این باند با همین شیوه و شگرد از برخی از افراد سرشناس در حوزه اقتصادی بیش از ۳ همت اخاذی کردهاند.
وی با اشاره به شناسایی ۱۶ نفر از اعضای این شبکه در داخل و خارج از کشور گفت: با اقدامات صورتگرفته، تاکنون ۲۹۵ حساب متعلق به اعضای این شبکه در بانکهای مختلف شناسایی و مسدود شده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اظهار کرد: در بررسیهای صورتگرفته، ارتباط و همکاری اعضای این باند با شبکههای معاند از جمله شبکه آمریکایی و صهیونی اینترنشنال و ارتباط رسانهای و مالی اعضای این شبکه با شبکههای معاند شناسایی و محرز شده است.
سردار رحیمی با اشاره به توقیف اموال منقول و غیرمنقول اعضای این شبکه به ارزش تقریبی بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان بیان کرد: رسیدگی به جرائم اعضای این شبکه به اتهام نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، ارتباط با شبکههای ضد انقلاب و شبکههای پولشویی در مرجع قضایی در حال پیگیری است.