En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 1850
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۸۷۵۶۱
کد خبر:۱۳۸۷۵۶۱
4647 بازدید
نظرات: ۵
نبض خبر

نحوه قتل فجیع مامور نیروی انتظامی در حوادث دی

طی روزهای اخیر حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی دو تن از عوامل جنایت فجیع میدان شهید علیخانی اصفهان در حوادث دی‌ ماه 1404 اجرا شد؛ موضوعی که واکنش‌هایی در پی داشت. حالا همسر یکی از مامورین نیروی انتظامی که در جریان این حوادث به شهادت رسید و قاتلین همسرش به دار مجازات آویخته شدند، با حضور در تلویزیون نحوه قتل فجیع همسرش در جریان شورش 18 و 19 دی را تشریح کرده که می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر حوادث دی ماه 1404 ویدیو اصفهان اعدام اغتشاشگر
اخبار مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
12
47
پاسخ
اینها اگه درست باشه نشانه انباشت خشم بیش از حد در جامعه است که وقتی نگران کننده تر میشود که جامعه به سلاح دسترسی پیدا کند.
نیما
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
38
51
پاسخ
آفرین به اینهمه صلابت و رسایی سخن
بعضی‌ها هر کاری کنی نمیفهمن یا نمی‌خوان بفهمن و خداوند جواب اونها رو سخت خواهد داد چون از ظلم دفاع میکنن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
این تعداد که منفی داده به نظرم انسان نیست و ربات هستند .
زیرا انسان با دیدن این ویدئو، حداقل به فکر فرو میره که آیا نکنه من راه را اشتباه میروم ؟
پس رای منفی به این جمله ی نیما منطقی نیست و کار انسان نیست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
ناشناس عزیز متاسفانه اینها انسان هستن اتفاقا ، مشتی عقب مانده و بی سواد مسخ شده توسط فضای مجازی و اینترنشنال و اینستاگرام و...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
10
21
پاسخ
ماشالله به این زن.............
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر