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نحوه قتل فجیع مامور نیروی انتظامی در حوادث دی
طی روزهای اخیر حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی دو تن از عوامل جنایت فجیع میدان شهید علیخانی اصفهان در حوادث دی ماه 1404 اجرا شد؛ موضوعی که واکنشهایی در پی داشت. حالا همسر یکی از مامورین نیروی انتظامی که در جریان این حوادث به شهادت رسید و قاتلین همسرش به دار مجازات آویخته شدند، با حضور در تلویزیون نحوه قتل فجیع همسرش در جریان شورش 18 و 19 دی را تشریح کرده که میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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اینها اگه درست باشه نشانه انباشت خشم بیش از حد در جامعه است که وقتی نگران کننده تر میشود که جامعه به سلاح دسترسی پیدا کند.
آفرین به اینهمه صلابت و رسایی سخن
بعضیها هر کاری کنی نمیفهمن یا نمیخوان بفهمن و خداوند جواب اونها رو سخت خواهد داد چون از ظلم دفاع میکنن
بعضیها هر کاری کنی نمیفهمن یا نمیخوان بفهمن و خداوند جواب اونها رو سخت خواهد داد چون از ظلم دفاع میکنن
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
زیرا انسان با دیدن این ویدئو، حداقل به فکر فرو میره که آیا نکنه من راه را اشتباه میروم ؟
پس رای منفی به این جمله ی نیما منطقی نیست و کار انسان نیست
ناشناس| |
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰