نحوه قتل فجیع مامور نیروی انتظامی در حوادث دی

طی روزهای اخیر حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی دو تن از عوامل جنایت فجیع میدان شهید علیخانی اصفهان در حوادث دی‌ ماه 1404 اجرا شد؛ موضوعی که واکنش‌هایی در پی داشت. حالا همسر یکی از مامورین نیروی انتظامی که در جریان این حوادث به شهادت رسید و قاتلین همسرش به دار مجازات آویخته شدند، با حضور در تلویزیون نحوه قتل فجیع همسرش در جریان شورش 18 و 19 دی را تشریح کرده که می‌بینید و می‌شنوید.