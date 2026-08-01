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هشدار رگبار شدید باران برای سه استان

سازمان هواشناسی نسبت به تشدید رگبار و رعد و برق و جاری شدن سیلاب طغیان رودخانه های فصلی در سه استان هشدار داد.
کد خبر: ۱۳۸۷۵۵۷
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هشدار رگبار شدید باران برای سه استان

به گزارش تابناک؛ سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطخ نارنجی با اشاره به تشدید فعالیت سامانه بارشی آورده است: وقوع رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت با احتمال تگرگ در نقاط مستعد گردوخاک از بعد از ظهر یکشنبه (۱۱ مردادماه) در ارتفاعات استان‌های گلستان و سمنان تا اواخر وقت دوشنبه (۱۲ مردادماه) در خراسان شمالی و ارتفاعات استان‌های گلستان و سمنان پیش‌بینی می‌شود.

از اثرات این مخاطره جوی می‌توان به جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی محور‌های مواصلاتی، کاهش شعاع دید، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیاء از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی اشاره کرد.

سازمان هواشناسی نسبت به خودداری از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از سفر‌های غیر ضروری، خودداری از فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابجایی عشایر، احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری و بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها در محور‌های مواصلاتی بین شهری، آمادگی شهرداری‌ها برای پاکسازی کانال‌ها، اتخاذ تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارت ناشی از وزش باد شدید، احتیاط در عبور و مرور و عدم پارک خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه کاره و درختان کهنسال و فرسوده و تعجیل در برداشت محصولات کشاورزی را توصیه می‌کند.

در هشدار نارنجی‌رنگ سازمان هواشناسی پیش‌بینی می‌شود که پدیده‌ای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و خسارت‌های احتمالی را سبب شود. هشدار نارنجی برای آماده‌باش دستگاه‌های مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارت‌زا صادر می‌شود.

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برچسب ها
رگبار هواشناسی هشدار نارنجی سامانه بارشی
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