هشدار رگبار شدید باران برای سه استان
به گزارش تابناک؛ سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطخ نارنجی با اشاره به تشدید فعالیت سامانه بارشی آورده است: وقوع رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت با احتمال تگرگ در نقاط مستعد گردوخاک از بعد از ظهر یکشنبه (۱۱ مردادماه) در ارتفاعات استانهای گلستان و سمنان تا اواخر وقت دوشنبه (۱۲ مردادماه) در خراسان شمالی و ارتفاعات استانهای گلستان و سمنان پیشبینی میشود.
از اثرات این مخاطره جوی میتوان به جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانههای فصلی، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیاء از ارتفاعات و خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی اشاره کرد.
سازمان هواشناسی نسبت به خودداری از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها، پرهیز از سفرهای غیر ضروری، خودداری از فعالیتهای طبیعتگردی و جابجایی عشایر، احتیاط در فعالیتهای عمرانی، آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری و بازگشایی دهانه پلها و کانالها در محورهای مواصلاتی بین شهری، آمادگی شهرداریها برای پاکسازی کانالها، اتخاذ تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارت ناشی از وزش باد شدید، احتیاط در عبور و مرور و عدم پارک خودرو در اطراف ساختمانهای نیمه کاره و درختان کهنسال و فرسوده و تعجیل در برداشت محصولات کشاورزی را توصیه میکند.
در هشدار نارنجیرنگ سازمان هواشناسی پیشبینی میشود که پدیدهای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و خسارتهای احتمالی را سبب شود. هشدار نارنجی برای آمادهباش دستگاههای مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارتزا صادر میشود.