تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18

تصاویر کشف پیکر چهار مهاجر غیرقانونی افغانستانی جان‌باخته بر اثر تشنگی در دشت مارگو سیستان و بلوچستان را با این توضیح می‌بینید که این تصاویر برای اشخاص زیر 18 سال و بیماران قلبی و روحی مناسب نیست.