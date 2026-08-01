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کد خبر:۱۳۸۷۵۵۳
کد خبر:۱۳۸۷۵۵۳
10564 بازدید
نظرات: ۲۴
نبض خبر

تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18

تصاویر کشف پیکر چهار مهاجر غیرقانونی افغانستانی جان‌باخته بر اثر تشنگی در دشت مارگو سیستان و بلوچستان را با این توضیح می‌بینید که این تصاویر برای اشخاص زیر 18 سال و بیماران قلبی و روحی مناسب نیست.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۲۳
انتشار یافته: ۲۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
19
85
پاسخ
هر کس ازمرگ هر انسان خشنود می شود بیمار روانی است مگر اینکه ان شخص جنایت قتلی کرده ومستحق قصاص است
پاسخ ها
مهرداد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
الان کی از مردن این مهاجران خوشحال شده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
بنی آدم اعضای یکدیگرند.که درآفرینش زیک گوهرند.چوعضوی بدردآوردروزگار.دگرعضوهارانماندقرار.توکزمحنت دیگران بی غمی .نشایدکه نامت نهندآدمی. مطمئن باشیم اینهاازسرخوشی به بیابان نزده اند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
کسی چیزی نگفته داداش
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
مگه اینها مغز ندارند ، چرا اینقدر راحت همه چیز رو به مسخره میگیرند ، اون از چسبیدن به هواپیما وقتی داشت تیک آف میکردی ، این از این
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
38
35
پاسخ
خدارحمتشون کنه به یادلبه تشنه حسین (ع)ویارانش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
4
102
پاسخ
لعنت به بدبختی و جنگ
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
الان هیچ جنگی در افغانستان نیست‌ بمونن در کشورشون و آبادش کنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
7
52
پاسخ
خدا رحمتشون کنه.
ولی الان در افغانستان جنگ نیست و این افراد دارن مهاجرت می کنند به کشور جنگ زده ایران.
پس نتیجه میگیریم اینها دنبال رفاه هستند نه فرار از جنگ.
همه مهاجرین افغان و پاکستان باید اخراج شوند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
پاشون می رسه اینجا دو متر و نیم زبونشون درازه روزی ۲ میلیون دستمزد می خوان به‌اضافه ناهار. پاش بیافته یک ناخنک هم به اموال صاحب کار می رنند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
الان در ایران هم جنگ نیست.پس چرا در خواست مهاجرت به کشورهای عربی و غربی زياده
عامل مهاجرت دهها کیس هست نه جنگ.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
مهاجرت به خاطر كار و درامد....همينطور كه جوونهاي ما ميرن چون اينجا كار گيرشون نمياد
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
رفاه !!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
همه در دنیا دنبال رفاه بیشتر هستن! جنگ یه مصیبته که رفاه رو از جامعه کم میکنه!!
ناشناس
|
France
|
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
13
48
پاسخ
از سر بدبختی و نکبتی که طالبان براشون بوجود آورده پا میشن میان....خدا بیامرزتشون...اینها هم بدختن....از سر بدبختی سر به دشت و بیابون گذاشتن....تو افغانستان نه برق هست...نه کار...نه اینترنت درست حسابی..نه درمان درست..
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
امریکا 20 سال اونجا نبود که همین مشکل ها را حل کنه؟
یادم نمیره یه عده زمانی که امریکا به عراق و افغانستان حمله کرد پیش بینی می کردن این دو کشور آباد می شوند طوری که ایرانی ها میرن توی صف مهاجرت به این کشور ها.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
مگر جوان های ایرانی کار دارند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟آب که فراوان دارند چون حق آبه ایران را سرریز بیابان ها می کنند !!!!!!!!!!!زمان جنگ ایرانی ها نت نداشتند ولی افغان ها داشتند ببین چقدر می ارزه که تو جنگ و ویرانی هم حاضر به ترک ایران نیستند جوان های ایران جلوی گلوله و این مهاجرین جلوی باد کولر و توباغ و عمارت های لوکس ایرانیانی که از ایران مهاجرت کرده اند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
4
33
پاسخ
ما هم کلی بدبختی داریم اما ماندیم تا کشور رو درست کنیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
دولت حامي داريم نه مثل طالبان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
2
12
پاسخ
همه از روز ناچاری است در افغانستان فقر وبیکاری بیداد می کند لاکن ورود غیر مجاز به کشور مور تائید نیست
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
5
8
پاسخ
باید می رفتن پادشاهی انسان دوست اسپانیا بدو ورود اب پرتقال بهش ون می دادن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
14
6
پاسخ
انسانیت از کامنت های ایرانیا میباره، بیخود نیست که وضع مملکت شده این و فوران نعمت
میراز
|
Austria
|
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
8
8
پاسخ
بیچاره ها برا یه لقمه نون با هزار مصیبت میان ایران
سخت ترین کارها با دستمزد کم انجام میدهند که ایرانی ها نزدیک اون کارها هم نمیشند

اینقدر زود قضائت نکنید
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