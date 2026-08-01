نبض خبر
تصاویر مهاجران افغانی که بر اثر تشنگی جان باختند +18
تصاویر کشف پیکر چهار مهاجر غیرقانونی افغانستانی جانباخته بر اثر تشنگی در دشت مارگو سیستان و بلوچستان را با این توضیح میبینید که این تصاویر برای اشخاص زیر 18 سال و بیماران قلبی و روحی مناسب نیست.
گزارش خطا
پسندها:
1
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۲۳
انتشار یافته: ۲۴
هر کس ازمرگ هر انسان خشنود می شود بیمار روانی است مگر اینکه ان شخص جنایت قتلی کرده ومستحق قصاص است
پاسخ ها
مهرداد| |
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
ناشناس| |
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
ناشناس| |
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
ناشناس| |
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
لعنت به بدبختی و جنگ
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۵:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
خدا رحمتشون کنه.
ولی الان در افغانستان جنگ نیست و این افراد دارن مهاجرت می کنند به کشور جنگ زده ایران.
پس نتیجه میگیریم اینها دنبال رفاه هستند نه فرار از جنگ.
همه مهاجرین افغان و پاکستان باید اخراج شوند.
ولی الان در افغانستان جنگ نیست و این افراد دارن مهاجرت می کنند به کشور جنگ زده ایران.
پس نتیجه میگیریم اینها دنبال رفاه هستند نه فرار از جنگ.
همه مهاجرین افغان و پاکستان باید اخراج شوند.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
ناشناس| |
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
عامل مهاجرت دهها کیس هست نه جنگ.
ناشناس| |
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
محمد| |
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
ناشناس| |
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
از سر بدبختی و نکبتی که طالبان براشون بوجود آورده پا میشن میان....خدا بیامرزتشون...اینها هم بدختن....از سر بدبختی سر به دشت و بیابون گذاشتن....تو افغانستان نه برق هست...نه کار...نه اینترنت درست حسابی..نه درمان درست..
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
یادم نمیره یه عده زمانی که امریکا به عراق و افغانستان حمله کرد پیش بینی می کردن این دو کشور آباد می شوند طوری که ایرانی ها میرن توی صف مهاجرت به این کشور ها.
ناشناس| |
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
ما هم کلی بدبختی داریم اما ماندیم تا کشور رو درست کنیم
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
همه از روز ناچاری است در افغانستان فقر وبیکاری بیداد می کند لاکن ورود غیر مجاز به کشور مور تائید نیست
باید می رفتن پادشاهی انسان دوست اسپانیا بدو ورود اب پرتقال بهش ون می دادن
انسانیت از کامنت های ایرانیا میباره، بیخود نیست که وضع مملکت شده این و فوران نعمت