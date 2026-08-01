قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۱۰ مرداد
به گزارش تابناک؛ طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، بازار امروز شاهد کاهش قیمت طلا و افزایش قیمت سکه است.
آخرین نرخ اونس طلا
قیمت طلا امروز با کاهش ۵ دلاری نسبت به روز گذشته، ۴۰۴۳ (چهار هزار و چهل و سه) دلار نرخگذاری شد.
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
قیمت طلاکاهش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۱۸ میلیون و ۵۰۷ هزار و ۴۰۰ تومان رسید.
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۸۰ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان رسید.
قیمت سکه امامی امروز
قیمت سکه امامی امروز با کاهش، در نرخ ۱۸۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در معامله بود.
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با کاهش، ۹۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان نرخگذاری شد.
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با کاهش، ۵۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نرخگذاری شد.
آخرین نرخ سکه گرمی
سکه گرمی نیز بدون تغییر، ۲۷ میلیون تومان فروخته شد.