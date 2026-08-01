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قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۱۰ مرداد

سکه امامی امروز با کاهش، در نرخ ۱۸۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در معامله بود.
کد خبر: ۱۳۸۷۵۵۱
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17142 بازدید
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قیمت سکه

به گزارش تابناک؛ طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، بازار امروز شاهد کاهش قیمت طلا و افزایش قیمت سکه‌ است.

آخرین نرخ اونس طلا

قیمت طلا امروز با کاهش ۵ دلاری نسبت به روز گذشته، ۴۰۴۳ (چهار هزار و چهل و سه) دلار نرخ‌گذاری شد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلاکاهش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۱۸ میلیون و ۵۰۷ هزار و ۴۰۰ تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۸۰ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان رسید‌.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی امروز با کاهش، در نرخ ۱۸۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در معامله بود.

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با کاهش، ۹۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با کاهش، ۵۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

 سکه گرمی نیز بدون تغییر، ۲۷ میلیون تومان فروخته شد.

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طلا سکه سکه تمام سکه امامی قیمت سکه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
0
1
پاسخ
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