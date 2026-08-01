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سرقت عجیب در بیمارستان تهران

پرونده سرقت یک دستگاه تخصصی چشم‌پزشکی به ارزش حدود 300 میلیون تومان از یکی از بیمارستان‌های تهران با شناسایی دو برادر وارد مرحله تازه‌ای شد.
کد خبر: ۱۳۸۷۵۴۸
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4900 بازدید
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۴
بازداشت سارقان

به گزارش تابناک به نقل از نورنیوز؛ سرقت یک دستگاه تخصصی چشم‌پزشکی از یکی از بیمارستان‌های تهران، پرونده‌ای تازه را پیش روی پلیس قرار داده است. این دستگاه که از نوع لنزومتر و به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیون تومان است، از اتاق یکی از پزشکان به سرقت رفته و بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته، دو برادر را در کانون تحقیقات قرار داده است.

پس از شکایت نماینده حقوقی بیمارستان، پرونده در دادسرای ناحیه ۳۴ تهران تشکیل و تحقیقات آغاز شد. بررسی تصاویر دوربین‌ها نشان داد دو برادر برای مراجعه به پزشک وارد بیمارستان شده‌اند، اما یکی از آنها هنگام حضور در اتاق پزشک، دستگاه لنزومتر را برداشته و داخل یک نایلون قرار داده است.

تصاویر همچنین نشان می‌دهد متهم پس از خروج از بیمارستان، در فاصله‌ای از محل، نایلون را باز کرده، دستگاه را بررسی کرده و سپس آن را با خود برده است.

با شناسایی هویت متهم، پلیس اقدامات لازم برای دستگیری وی را آغاز کرده و همزمان انگیزه سرقت و احتمال ارتباط او با سرقت‌های مشابه نیز در دست بررسی است.

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بیمارستان سرقت چشم پزشکی بیمار
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
افشاگر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
11
21
پاسخ
قطع دست ( تنها علاج ریشه کنی دزدی در این سرزمین )
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
اول دست مسئولین دزد و اختلاسگر بعد دست دزدان رده پایین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
3
7
پاسخ
از رفاه زیاده
ناشناس
|
France
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
1
8
پاسخ
اینها تفننی سرقت میکنن...پول دارن اما تفریحی هست...باید یه فکری کرد
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tabnak.ir/005oxo