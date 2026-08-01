سرقت عجیب در بیمارستان تهران

به گزارش تابناک به نقل از نورنیوز؛ سرقت یک دستگاه تخصصی چشم‌پزشکی از یکی از بیمارستان‌های تهران، پرونده‌ای تازه را پیش روی پلیس قرار داده است. این دستگاه که از نوع لنزومتر و به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیون تومان است، از اتاق یکی از پزشکان به سرقت رفته و بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته، دو برادر را در کانون تحقیقات قرار داده است.

پس از شکایت نماینده حقوقی بیمارستان، پرونده در دادسرای ناحیه ۳۴ تهران تشکیل و تحقیقات آغاز شد. بررسی تصاویر دوربین‌ها نشان داد دو برادر برای مراجعه به پزشک وارد بیمارستان شده‌اند، اما یکی از آنها هنگام حضور در اتاق پزشک، دستگاه لنزومتر را برداشته و داخل یک نایلون قرار داده است.

تصاویر همچنین نشان می‌دهد متهم پس از خروج از بیمارستان، در فاصله‌ای از محل، نایلون را باز کرده، دستگاه را بررسی کرده و سپس آن را با خود برده است.

با شناسایی هویت متهم، پلیس اقدامات لازم برای دستگیری وی را آغاز کرده و همزمان انگیزه سرقت و احتمال ارتباط او با سرقت‌های مشابه نیز در دست بررسی است.