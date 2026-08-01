یک مشاور غیررسمی دولت ترامپ که نقش اصلی در تعیین سیاست آمریکا در قبال ونزوئلا و قراردادهای چندمیلیون‌دلاری برای بهره‌برداری از منابع عظیم نفتی این کشور عضو اوپک داشت، گفته است که دیگر سرپرستی این پرونده را بر عهده ندارد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رویترز گزارش داد که موریسیو کلاور-کارون یک تاجر مستقر در میامی در گفت‌وگویی با این رسانه این کناره‌گیری را اعلام کرد. نقش کلاور-کارون توسط مقامات فعلی و سابق دولتی و منابع تجاری در آمریکا و ونزوئلا به نقش یک «نایب‌السلطنه» تشبیه شده است و او به مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا که هدایت سیاست ونزوئلا را بر عهده دارد، گزارش می‌داد.

اگرچه او هیچ جایگاه رسمی دولتی نداشت اما از زمان تجاوز نظامی سوم ژانویه آمریکا به ونزوئلا که به ربایش و بازداشت نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور این کشور منجر شد، به یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های دولت ترامپ در امور ونزوئلا تبدیل شد.

رسانه انگلیسی در ادامه نوشت: کلاور-کارون گفت که کناره‌گیری‌اش داوطلبانه بوده، اگرچه چندین منبع آگاه می‌گویند که او در هفته‌های اخیر مجبور به کناره‌گیری شده است.

او در طول دوره فعالیت خود نفوذ سنگینی بر تصمیماتی از جمله در زمینه بدهی‌ها و قراردادهای نفتی داشته است که در نهایت می‌توانست ارزشی بالغ بر میلیاردها دلار داشته باشند. دلسی رودریگز، معاون اول مادورو که اکنون رئیس‌جمهور موقت ونزوئلاست با کلاور-کارون همکاری نزدیکی داشته و در برابر خواسته‌های واشنگتن برای زمینه‌سازی تجارت با آمریکا انعطاف‌ بیشتری نشان داده است.

مذاکرات پشت‌پرده کلاور-کارون که در اوایل دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، به طور موقت به عنوان فرستاده ویژه او در امور آمریکای لاتین خدمت کرد، سهم بزرگی در تعیین رویکرد دولت ترامپ به ونزوئلای پس از مادورو داشت. آمریکا نقش مسلطی در تعیین آینده بخش انرژی این کشور ایفا کرده و همزمان از اعمال فشار برای انجام دادن اصلاحات سیاسی اساسی یا برگزاری انتخابات دموکراتیک در آینده نزدیک خودداری کرده است.

همچنین به گفته هشت منبع آگاه، کلاور-کارون مذاکرات بین دولت ونزوئلا و رهبران اپوزیسیون که برای اول اوت برنامه‌ریزی شده کمک کرد و در قراردادهای نفتی از جمله مواردی که به شرکت‌ها تجارت بالقوه سودآوری اعطا شد، اعمال نفوذ داشته است.

کلاور-کارون درباره کناره‌گیری از این نقش گفت: «درست مانند دوره اول و خدمت من در سال گذشته به عنوان فرستاده ویژه مفتخر بودم که به عنوان یک شهروند خصوصی در مورد ونزوئلا مشورت و تجربه ارائه دهم و در اوایل کار، خلاها را پر کنم تا اطمینان حاصل شود که سیاست رئیس‌جمهور ترامپ موفق است. در شش ماه گذشته، یک تیم بین‌اداری به رهبری وزیر امور خارجه روبیو و یک تیم سفارتخانه برای اجرای کامل سیاست رئیس‌جمهور ایجاد شده است. من در پرونده ونزوئلا بازنشسته شدم.»

یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این باره گفت: «آقای کلاور-کارون کارشناسی است که در سراسر منطقه ما ارتباطاتی دارد و در حال حاضر نقش رسمی در دولت ترامپ ندارد. هرگونه اشاره به این که او از نقشی رسمی کنار گذاشته می‌شود، نادرست است.»

چندین منبع مطلع به رویترز گفتند که دخالت سنگین‌ او در وزارت امور خارجه در معاملات تجاری در کاراکاس و میان برخی سرمایه‌گذاران باعث رنجش شده است. از جمله کسانی که از نفوذ کلاور-کارون برآشفته بودند، ریچارد گرنل، حامی ترامپ، سفیر پیشین و فرستاده ویژه قبلی به ونزوئلا بود که به گفته چندین منبع آگاه، در اوایل ژوئیه با ترامپ درباره نفوذ کلاور-کارون در معاملات تجاری کاراکاس صحبت کرد.

در ادامه این مطلب مطرح شد: کلاور-کارون، یک کوبایی-آمریکایی اهل جنوب فلوریدا با سابقه مخالفت با دولت کمونیستی هاوانا و متحد دیرینه روبیو در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، رئیس بانک توسعه بین‌آمریکایی بود تا اینکه به دلیل سوء رفتار برکنار شد.

او در دولت اول ترامپ یکی از معماران سیاست آمریکا در قبال ونزوئلا، از جمله فشار برای اعمال تحریم‌ها علیه این کشور در سال ۲۰۱۹ بود و به تدوین برنامه صرف‌نظر از تنش‌زدایی با کوبا که توسط باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا ترتیب داده شده بود، کمک کرد. او در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، مدت کوتاهی به عنوان فرستاده ویژه برای آمریکای لاتین خدمت و سپس صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی خود را راه‌اندازی کرد.