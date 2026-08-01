En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 2372
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۸۷۵۴۵
کد خبر:۱۳۸۷۵۴۵
7110 بازدید
نظرات: ۲۴
نبض خبر

تصاویر عرضه برنج آمریکایی در بازار ایران!

تصاویری از عرضه برنج آمریکایی در بازار ایران به قیمت هر کیلوگرم 150 هزار تومان انتشار یافته و در سایت‌های فروش آنلاین نیز تعداد زیادی آگهی در این زمینه منتشر شده است. منشا این برنج‌ها هنوز مشخص نیست. ویدیویی از یکی از عرضه کنندگان این برنج‌ها را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر مذاکرات ایران و آمریکا واردات غلات برنج آمریکایی ویدیو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۲۴
کشاورز شمالی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
48
4
پاسخ
زمان برداشت محصول کشاورزان شمالی عجب رکبی دولت به این بدبخت بیچاره ها
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
کی گفته بدبخت و بیچاره هستند، خون مردم رو تو شیشه کردن، میدونی برنج شمالی را کیلویی چند میگن؟ اکثرا هم با برنج تایلندی مخلوط میکنند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
مشنا ورود باید پیدا شود ، شاید اصلا دولت نباشد. منشا باید پیدا شود و به اشد مجازات برسد. بی صبرانه منتظر افشای نام یا نام های دستور دهندگان یا وارد کنندگان هستیم.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
برای افراد کم بضاعت که نمی توانند ایرانی کیلویی ۵۰۰ ۶۰۰ بخرند وارد میشه، کشاورز شمالی وضعش الحمدالله توپه ،برنج پارسال رو احتکار کردند تا گرون بشه البته نه همه شون ،پس شما غصه نخور .
آزاد
|
United States of America
|
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
13
38
پاسخ
یعنی چون منشا آمریکایی دارد و دقیقا نصف قیمت برنج هندی و پاکستانی هست ، قابل خوردن نمی باشد ؟ من از سایت تابناک بابت این اطلاع رسانی تشکر میکنم و قطعا ترجیح من بعد از برنج ایرانی ، این نوع برنج هست .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
2
40
پاسخ
بجای ذرت برنج وارد کردن. که پر مصرفتر هستش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
2
31
پاسخ
اولا برای اولین بار نیست
اتفاقا این برنج سالهای قبل نیز با نامهای آپاچی وارد ایران میشد.
بعد از مدتی چون این برنج مشابه با برنج ایرانی بود تاجچران با برنج معطر مخلوط و به نام برنج ایرانی میفروختند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
59
11
پاسخ
بخورید و مسموم شوید.کمک های جدید ترامپ رسید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
شما نخر مسموم نشی، برنج هندی بخر که با آب آلوده آبیاری شده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
برنج هنیدیه که مسموم میکنه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
آمریکا همه چیزش از چین و هند و روسیه بهتره.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
25
6
پاسخ
بطور کلی کیفیتش از برنج های هندی و پاکستانی پایینتره ولی با توجه به قیمت پایینش برای رستوران های ارزان خیلی گزینه مناسبی است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
شما مصرف کردید ؟ چرا بدون اطلاع میگید این برنج اتفاقا از هندی هایی که پر از فلزات سنگین هستند بهتر است.
عطر ندارد ولی بعد از پخت سبک درمیاد، چسبناک و سفت نمیشه اگه شرایط نگهداریش خوب باهش دانه شکسته نداره ولی خوش خوراکه و باعث سنگینی بعد از صرف غذا نیست . در کل از برخی ارقام پاکستانی ضعیف تر و از اغلب ارقام هندی با کیفیت تر است.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
در اروپا که دانشجو بودم برنج ایرانی کم بود تقریبا همه برنج ها رو مصرف کردم برنج آمریکایی از همه برنج های پاکستانی، تایلندی و هندی بهتره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
24
14
پاسخ
بدید غربگداها بخورن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
18
13
پاسخ
برنج آمریکایی با این قیمت ، فقط می تواند برنج تراریخت باشد که مصرف آن برای هر کسی اعم از فروشنده یا خریدار ، عواقب خود را بدنبال دارد. ورود با این قیمت و همزمانی آن با برداشت برنج در ایران، نوید دهنده نابودی تولید برنج درایران است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
دوست عزیز چون به گران خریدن عادت دارید نمی دانید قیمت برنج چیست !
در دنیا برنج به ازای هر تن در 350 تا 500 دلار می باشد (عمده) که اگر برای هر کیلو حساب کنید بین 40 تا 60 سنت می شود و با بسته بندی و سود توزیع بین 70 سنت تا 1.2 دلار می شود. 70 سنت با دلار 200 تومنی امروز می شود 150 هزار تومان ولی چون همانند خودرو و بقیه اقلام ما گرانتر از بازار جهانی میخریم شما فکر می کنید بی کیفیت سات. قیمت جهانی برنج مشاهده کنید !!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
عزیز 12:22 اینکه یکی بیاید و هشدار بدهد چیزی که قصد خرید آنرا دارید مضر است و سلامتی و پول شما را یکجا نابود می کند، دلیل انگ زدن می شود؟ من هم می دانم قیمت برنج چقدر است فقط نمی خوام کسی ضرر کنه. در غیر این صورت بفرمایید نوش جان کنید .
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
12
5
پاسخ
اروگوئه اس
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
خیر آمریکایی است و از عراق به شکل غیر رسمی توسط کول بران وارد شده است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
2
17
پاسخ
روی بسته را به انگلیسی و عربی بخوانید-- این بسته ها برای وزارت تجارت عراق وارد شده و قابل فروش نیست این برنج ها احتمالا توسط کولبرها یا تاجران محلی وراد شده است.
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر