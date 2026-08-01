تصاویر عرضه برنج آمریکایی در بازار ایران!

تصاویری از عرضه برنج آمریکایی در بازار ایران به قیمت هر کیلوگرم 150 هزار تومان انتشار یافته و در سایت‌های فروش آنلاین نیز تعداد زیادی آگهی در این زمینه منتشر شده است. منشا این برنج‌ها هنوز مشخص نیست. ویدیویی از یکی از عرضه کنندگان این برنج‌ها را می‌بینید.