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تصاویر عرضه برنج آمریکایی در بازار ایران!
تصاویری از عرضه برنج آمریکایی در بازار ایران به قیمت هر کیلوگرم 150 هزار تومان انتشار یافته و در سایتهای فروش آنلاین نیز تعداد زیادی آگهی در این زمینه منتشر شده است. منشا این برنجها هنوز مشخص نیست. ویدیویی از یکی از عرضه کنندگان این برنجها را میبینید.
گزارش خطا
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انتشار یافته: ۲۴
زمان برداشت محصول کشاورزان شمالی عجب رکبی دولت به این بدبخت بیچاره ها
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
ناشناس| |
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
ناشناس| |
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
یعنی چون منشا آمریکایی دارد و دقیقا نصف قیمت برنج هندی و پاکستانی هست ، قابل خوردن نمی باشد ؟ من از سایت تابناک بابت این اطلاع رسانی تشکر میکنم و قطعا ترجیح من بعد از برنج ایرانی ، این نوع برنج هست .
اولا برای اولین بار نیست
اتفاقا این برنج سالهای قبل نیز با نامهای آپاچی وارد ایران میشد.
بعد از مدتی چون این برنج مشابه با برنج ایرانی بود تاجچران با برنج معطر مخلوط و به نام برنج ایرانی میفروختند
اتفاقا این برنج سالهای قبل نیز با نامهای آپاچی وارد ایران میشد.
بعد از مدتی چون این برنج مشابه با برنج ایرانی بود تاجچران با برنج معطر مخلوط و به نام برنج ایرانی میفروختند
بخورید و مسموم شوید.کمک های جدید ترامپ رسید.
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ناشناس| |
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
ناشناس| |
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
ناشناس| |
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
بطور کلی کیفیتش از برنج های هندی و پاکستانی پایینتره ولی با توجه به قیمت پایینش برای رستوران های ارزان خیلی گزینه مناسبی است.
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ناشناس| |
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
عطر ندارد ولی بعد از پخت سبک درمیاد، چسبناک و سفت نمیشه اگه شرایط نگهداریش خوب باهش دانه شکسته نداره ولی خوش خوراکه و باعث سنگینی بعد از صرف غذا نیست . در کل از برخی ارقام پاکستانی ضعیف تر و از اغلب ارقام هندی با کیفیت تر است.
ناشناس| |
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
برنج آمریکایی با این قیمت ، فقط می تواند برنج تراریخت باشد که مصرف آن برای هر کسی اعم از فروشنده یا خریدار ، عواقب خود را بدنبال دارد. ورود با این قیمت و همزمانی آن با برداشت برنج در ایران، نوید دهنده نابودی تولید برنج درایران است
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ناشناس| |
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
در دنیا برنج به ازای هر تن در 350 تا 500 دلار می باشد (عمده) که اگر برای هر کیلو حساب کنید بین 40 تا 60 سنت می شود و با بسته بندی و سود توزیع بین 70 سنت تا 1.2 دلار می شود. 70 سنت با دلار 200 تومنی امروز می شود 150 هزار تومان ولی چون همانند خودرو و بقیه اقلام ما گرانتر از بازار جهانی میخریم شما فکر می کنید بی کیفیت سات. قیمت جهانی برنج مشاهده کنید !!!
ناشناس| |
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
اروگوئه اس
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ناشناس| |
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰