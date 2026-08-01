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داوری در فوتبال ایران وارد فاز تازه‌ای می‌شود

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: تمام تلاش ما بر این است که بازی‌های فوتبال با حضور تماشاگران و بدون محدودیت برگزار شوند.
کد خبر: ۱۳۸۷۵۴۴
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مهدی تاج

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سمینار پیش‌فصل داوران و کمک‌داوران لیگ برتر فوتبال کشور به میزبانی هیات فوتبال استان اصفهان برگزار شد. در این مراسم، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، علی طاهری عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال و رئیس هیات فوتبال استان اصفهان، مهدی صدری مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان، محسن تابش‌فر معاون اداره‌کل ورزش و جوانان استان اصفهان، قنبری رئیس هیات فوتبال استان فارس و پاکساز رئیس هیات فوتبال استان ایلام حضور داشتند.

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال در مراسم سمینار پیش‌فصل داوران و کمک‌داوران لیگ برتر فوتبال کشور به میزبانی هیات فوتبال استان اصفهان اظهار کرد: کار فدراسیون فوتبال در دو حوزه اهمیت دوچندان دارد، یکی در حوزه تیم‌های ملی و دیگری در حوزه داوری و مسائل مربوط به آن. در واقع موفقیت تیم‌های ملی و داوری یک فدراسیون، از پایه‌های اقتدار آن فدراسیون است. ما در طول سال، قریب به ۶۹۰۰ مسابقه برگزار می‌کنیم و این عدد نشان از کثرت رویداد‌های برگزارشده دارد.

وی در ادامه بیان داشت: به همین جهت مهم است که داوران و کمک‌داوران از نظر جسمی، روانی و ذهنی در اوج آمادگی باشند و ناظران داوری و ناظران بازی نیز در عین پختگی، پویا و مصمم کار کنند. اهمیت نظارت بر داوری و بازی کم‌تر از داوری در زمین نیست و از ارکان موفقیت تصمیم‌گیری است.

رئیس فدراسیون فوتبال با اعلام این که فصل مسابقاتی ۱۴۰۶ - ۱۴۰۵ فصلی فشرده و با شرایطی متفاوت خواهد بود، عنوان کرد: باید بپذیریم که از نظر لجستیکی اعم از پرواز تیم‌های داوری، مسائل اسکان و ... سالی سخت را در پیش خواهیم داشت. باید تمام جوانب را بسنجیم و تمام احتمالات را درنظر داشته باشیم، اما سخت و فشرده بودن تقویم مسابقاتی فصل جدید بر کسی پوشیده نیست.

وی در رابطه با علاقه فدراسیون به حضور تماشاگران در استادیوم‌های برگزاری مسابقات فصل آتی گفت: تمام تلاش ما بر این است که بازی‌ها با حضور تماشاگران و بدون محدودیت برگزار شوند و در این زمینه همه شرایط را بررسی می‌کنیم. لیگ‌های امسال برای ما مهم‌اند، چون تیم ملی را در جام ملت‌های آسیا و تیم ملی امید را در بازی‌های آسیایی و تیم‌های نوجوانان و جوانان را در انتخابی‌ها خواهیم داشت.

تاج با بیان این که فدراسیون درصدد نوسازی و نوآوری در همه زمینه‌هاست، تصریح داشت: هوش مصنوعی و تجهیزات و ادوات جدید در داوری و فوتبال اهمیت به‌خصوصی دارند. از این رو تصمیم گرفتیم تا تمامی بازی‌های لیگ برتر با کمک‌داور ویدئویی، بخش مهمی از بازی‌های لیگ یک با استفاده از VAR و تمام بازی‌های لیگ برتر فوتسال نیز با استفاده از تکنولوژی VS استفاده شوند. این مسئولیتی بوده که بر دوش ماست و سعی کردیم آن را به بهترین شکل و در بالاترین حد موجود به‌کار ببندیم.

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برچسب ها
مهدی تاج لیگ برتر تماشاگر جام ملت های آسیا تابناک ورزشی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
0
5
پاسخ
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