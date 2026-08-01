شباهت زیاد مهران غفوریان به مادرش

به گزارش تابناک؛ مهران غفوریان با انتشار یک استوری صمیمانه در صفحه شخصی خود، تصویری از در آغوش گرفتن مادرش را به اشتراک گذاشت و در کنار آن نوشت: «عشق مامانم».

در این تصویر، آنچه بیش از همه جلب توجه می‌کند، شباهت چشمگیر چهره مهران غفوریان و مادرش است؛ شباهتی که باعث شده این قاب خانوادگی بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد و بسیاری آن را یادآور شباهت‌های خانوادگی این بازیگر بدانند.