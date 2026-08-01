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شباهت زیاد مهران غفوریان به مادرش

مهران غفوریان قابی صمیمی در کنار مادرش منتشر کرد.
کد خبر: ۱۳۸۷۵۳۷
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5996 بازدید
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۳
مهران غفوریان کنار مادرش

به گزارش تابناک؛ مهران غفوریان با انتشار یک استوری صمیمانه در صفحه شخصی خود، تصویری از در آغوش گرفتن مادرش را به اشتراک گذاشت و در کنار آن نوشت: «عشق مامانم».

در این تصویر، آنچه بیش از همه جلب توجه می‌کند، شباهت چشمگیر چهره مهران غفوریان و مادرش است؛ شباهتی که باعث شده این قاب خانوادگی بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد و بسیاری آن را یادآور شباهت‌های خانوادگی این بازیگر بدانند.

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برچسب ها
مهران غفوریان مادرش خانواده
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
12
12
پاسخ
خانواده دوستی صفت بسیار والایی است که ایشان دارند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
از کجا حدس زدی از رویه عکس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
2
16
پاسخ
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tabnak.ir/005oxd