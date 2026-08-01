عکس: سئوتا در محاصره مهاجران

صد‌ها مهاجر در روز‌های اخیر با به خطر انداختن جان خود، از سواحل مراکش راهی آب‌های مدیترانه شدند تا با شنا خود را به شهر خودمختار سئوتا، متعلق به اسپانیا، برسانند. افزایش چشمگیر این موج مهاجرت، مقام‌های اسپانیا را به تقویت تدابیر امنیتی در مرز واداشته؛ در حالی که تصاویر منتشرشده، روایتگر تلاش‌های پرمخاطره انسان‌هایی است که برای رسیدن به آینده‌ای بهتر، دریا را به آخرین مسیر امید خود تبدیل کرده‌اند.