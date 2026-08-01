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ثبت‌نام کنکور ارشد علوم پزشکی به تعویق افتاد

ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ که قرار بود از امروز آغاز شود، به دلیل مشکلات فنی حداکثر یک هفته به تعویق افتاد و زمان جدید آن متعاقباً از سوی وزارت بهداشت اعلام خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۷۵۳۲
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آزمون

به گزارش تابناک به نقل از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ که قرار بود امروز، ۱۰ مردادماه، آغاز شود، به دلایل فنی حداکثر یک هفته به تعویق افتاد. بر این اساس، داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های علوم پزشکی باید تا آغاز فرآیند ثبت‌نام منتظر بمانند و پس از فعال شدن سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی، با مراجعه به این سامانه، دفترچه راهنمای ثبت‌نام را به‌دقت مطالعه کرده و از شرایط و ضوابط شرکت در آزمون آگاه شوند. سپس با تکمیل اطلاعات مورد نیاز، مراحل نام‌نویسی خود را در مهلت تعیین‌شده به پایان برسانند. آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی، آزمونی ملی و متمرکز است که هر سال از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف سنجش دانش، توانمندی‌های علمی و شایستگی‌های آموزشی داوطلبان برای ورود به دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی کشور برگزار می‌شود. این آزمون یکی از مهم‌ترین مسیر‌های پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته‌های علوم پزشکی به شمار می‌رود و فرآیند پذیرش در ده‌ها رشته آموزشی، پژوهشی و بالینی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور را ساماندهی می‌کند. جزئیات مربوط به زمان جدید ثبت‌نام و سایر مراحل نام‌نویسی، متعاقباً از طریق اطلاعیه‌های رسمی روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت اعلام خواهد شد.

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آزمون تعویق کارشناسی ارشد علوم پزشکی
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tabnak.ir/005oxY