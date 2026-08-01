عکس: ایلام؛ گذرگاه دلدادگان حسین(ع)

همزمان با نزدیک شدن به اربعین حسینی، موج عاشقان و دلدادگان حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) از مرزهای غربی کشور راهی سرزمین عشق می‌شوند. استان ایلام، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های زائران، این روزها میزبان خیل مشتاقانی است که با گام‌هایی آمیخته به ایمان و دل‌هایی سرشار از ارادت، مسیر کربلا را در سایه شور حسینی و خدمت موکب‌داران طی می‌کنند.